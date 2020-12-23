Мнение: 300 инструкторов

23.12.2020, 3:16, Разное

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Ну вот и официальное сообщение об отправке военных в Центрально-Африканскую республику. Министерство иностранных дел России сообщило, что Москва отправила в Центральноафриканскую Республику 300 военных инструкторов «для обучения военнослужащих национальной армии». Об этом был уведомлен комитет Совбеза ООН, добавили в ведомстве.

«Россия в рамках оказания содействия Банги в вопросах укрепления обороноспособности Центральноафриканской Республики оперативно откликнулась на просьбу ее руководства и направила дополнительно 300 инструкторов для обучения военнослужащих национальной армии», — говорится в сообщении.

Вчера посол Титоренко яростно отрицал, сегодня начальство дало отмашку – можно.

Получается, что и французские газеты, и туземные ЦАРовские, и официальные лица ЦАР вчера, в общем-то говорили чистую правду – Россия спешно перебросила подкрепления. Правда, если все они говорили правду, то там были и еще некоторые детали – военных регулярных сил перебрасывали не просто так, а с "тяжелой военной техникой". Что под этим понимается – неясно. Возможно, бронеавтомобили или гусеничная бронетехника. В любом случае инструкторы прибыли в ЦАР не просто проводить теоретические занятия, а мастер-классы на месте.

Строго говоря, в ЦАР присутствует миротворческий контингент ООН, а потому подобные обострения дружбы народов – его забота и ответственность. Что же такое спрятано в этой самой центральноафриканской дыре, что Кремль как подорванный, немедленно бросил туда своих военных?

Кстати, есть ряд версий про экономические интересы – месторождение урана там или алмазы. Версии интересные, но критики не выдерживают при минимальном знакомстве с ситуацией.

Урановый рудник в ЦАР один. В городке Бакума. Проблема в том, что еще в январе 19 года этот городок и рудник были захвачены повстанческой группировкой Народный фронт освобождения Центральной Африки, после чего большая часть населения и шахтеров просто бежали из Бакумы. Запасы урана в ЦАР, кстати – 20 тысяч тонн. Ну, негусто, прямо скажем. При этом Франция, которая и эксплуатировала рудник, выкачала из него всю более-менее рентабельную породу, и теперь добыча урановой руды в Бакуме существенно затратнее, чем при колонизаторах. Да и добывать уран в ЦАР – удовольствие не сильно большое. Его нужно не просто добыть, но и обогатить, а потом еще и вывезти. Логистика ЦАР, мягко говоря, тоже не ахти. Собственно, французы плюнули на центральноафриканский уран в первую очередь из-за сложностей его доставки. Да и мало его там, откровенно говоря.

С алмазами тоже не очень-то вся эта история бьется. Добыча алмазов в ЦАР в 17 году – 0,048 млн карат. Россия, к примеру, тогда же добыла 42,5 млн карат алмазов. На три порядка больше. И это – повод лезть в непонятно куда?

И про золото центрально-африканское история та же. Да и вообще – пивоварни (sic!) ЦАР дают примерно такую же долю в ВВП страны, что и отдельные минеральные запасы, ради которых якобы Кремль покровительствует местному князьку.

В общем, не лезут ни в какие ворота рассказы про коммерческие интересы России в этой богом забытой дыре. Есть места и попроще. Тем более, что ЦАР предыдущим поколением колонизаторов была выметена под метелку. Фактически там даже объедки французские – почти деликатес.

Вот и вопрос – ради чего Кремль так заботится о неприкосновенности правящего в ЦАР режима? Что там на самом деле есть или спрятано?