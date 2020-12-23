Мнение: Допрос перебежчика

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23.12.2020, 3:12, Разное
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Допрос младшего сержанта Пупко 14-й омбр ВСУ, который дезертировал с линии фронта в ДНР.
По словам Пупко, дезертировать он решил по причине ссоры с сослуживцем на посту по причине злоупотребления психотропными препаратами.

Сразу вспомнился ВСУшник-алкаш, который через границу пришел в Крым в состоянии неадеквата.

Источник: Colonel Cassad



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