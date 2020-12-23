Мнение: Об ахиллесовой пяте Путина

23.12.2020, 3:10, Разное

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Куда же сегодня без разоблачительного пранка от Алексея navalny Навального! Из каждого утюга…

Нет, это, конечно, совершенно прекрасно, что парень, который выжил, чудесным образом полностью восстановился после отравления убийственными для нервной системы ингибиторами АХЭ за считанные недели, хотя первоначально берлинские медики предрекали ему долгие месяцы неврологических последствий. Что берлинский пациент, который всего три месяца назад с трудом вспоминал слова, теперь в состоянии не только поддерживать 45-минутный разговор на специфическую тему, но и в прямом смысле держать собеседника, направляя ответы того в нужное русло. Поверим, что западная медицина и близость Рождества творят чудеса.

Но в любом случае расследование Алексея Навального очень важно.

Оно лишний раз показало, как же в России всё запущено. Нет, дело не в том, что некие топтуны могут быть идиотами, попадающимися на уловки, на которые даже и безграмотные бабушки не ловятся. Тут надо брать выше. Рыба гниёт с головы ©

Признаем очевидное. Информационную кампанию по кейсу Навального #Кремль и российские спецслужбы начисто проиграли. Причём даже не в том, что теперь отравление стало в головах у многих людей бесспорным фактом. А в том, что люди в голос ржут над тем, как это отравление якобы было исполнено. Вместо ловкого укола зонтиком – грязные трусы. А грозная сила и надёжная опора правящего режима оказалась – по крайней мере, в инфополе – источником анекдотов ещё более забавных, чем про солсберецкие шпили. Смех вместо страха: от него ждали злодейств, а он чижика… даже не съел, а просто укусил за хвост.

Это не первая информационная война, которую #Кремль проигрывает начисто. Но здесь его проигрыш наиболее опасен. Ибо смешон до безобразия. А такой смех – это полная десакрализация власти, которая из грозной силы становится всеобщим посмешищем. Собственно, идейное банкротство #СССР началось не с проблем в экономике – к ним советские люди, пережившие сталинскую коллективизацию, послевоенную разруху и хрущёвский волюнтаризм, были вполне привычны, – а с анекдотов про Брежнева. После чего уже и экономический крах был не за горами.

В общем, не умеет Владимир #Путин, который ни разу не проходил через нормальную – конкурентную и жёсткую – избирательную кампанию, в информационную политику. Не понимает не только, как надо убеждать людей, но даже – зачем их убеждать. Оттого пропускает даже лёгкие удары и выглядит не суровым и строгим лидером, а смешным и жалким пенсионером. Причём и PR-команду подбирает под свои представления о том, как надо (а надо в XXI веке уже совсем не так, как в XX времён позднего СССР). Оттого с одной стороны казённый совштамп – «спланированная провокация иностранных спецслужб». А с другой – солдафонский юмор ниже пояса про «гульфиковую зону».

И с информационной повесткой века больших данных он тоже не в ладах. Там, где надо быть транспарентным, гибким, internet-friendly, идёт апелляция к советским инструкциям доинтернетной эпохи. Хотя в России реально построено цифровое общество, где находящиеся в открытом доступе массивы неструктурированной информации обо всём и обо всех просто огромны, ни сам Владимир Путин, ни отобранные им подчинённые, ни нанятые последними сотрудники совершенно не понимают, как с этим всем жить и работать. Устарел морально #нашевсё, короче говоря.

Это вот и есть его ахиллесова пята, полностью вскрытая новым расследованием. Причём данный вывод совершенно не зависит от того, правдива ли картинка, представленная Алексеем Навальным и его командой.

Долго ли продержится #власть с таким лидером?