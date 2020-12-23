Samsung создал «искусственного человека»

23.12.2020, 2:50, Новости дня

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На экспозиции выставки CES 2020 южнокорейская компания Samsung представила новую разработку в сфере искусственного интеллекта. Речь идет о виртуальном существе, которое разработчик назвал «искусственным человеком».

Увидеть и пообщаться с ним можно через устройство, оснащенной большим экраном с разрешением 4К. Такого «человека» назвали Neon.

Новый продукт предназначен для общения с реальным пользователем в разных условиях. Он может выполнять роль консультанта по различным вопросам – от финансов или выбора товаров до медицины. Neon будет полезный как в публичной сфере, так и для частного пользования, говорят представители компании Samsung. В конце концов, «искусственный человек» ведет себя в виртуальном пространстве точно так же, как и мы с вами.