В РФ начнутся продажи умных часов Mi Watch

23.12.2020, 2:50, Новости дня

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Уже до конца года на полках российских магазинов появятся умные часы Mi Watch. Об этом сообщили в компании Xiaomi. Напомним, что международная презентация гаджета состоялась примерно два месяца назад.

По заявлению представителей Xiaomi, продажи умных часов новых моделей стартуют 30 декабря. При этом несколько изменились ожидания стоимости новых гаджетов. Ранее в сети распространялась информация, что цена составит 8990 рублей. Теперь же стала известна новая сумма – 9490 руб. Правда, первые покупатели смогут воспользоваться скидкой в 5%.

В данном случае, смарт-часы Xiaomi будут оборудованы дисплеями с диагональю 1,39 дюйма. Разрешение картинки составит 454 на 454 пикселя. Кроме датчиков для отслеживания состояние организма, гаджет предоставляет возможность использовать GPS и Bluetooth.