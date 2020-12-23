 

Турция продлила разрешение на пребывание военных в Ливии

23.12.2020, 2:30, Новости дня
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Парламент Турции одобрил запрос о продлении пребывания турецких вооруженных сил в Ливии, свидетельствуют итоги голосования.

Отмечается, что разрешение на присутствие турецких военных в Ливии будет действовать в течение 18 месяцев, передает РИА «Новости».

Напомним, в Ливии продолжается вооруженный конфликт между Ливийской национальной армией под командованием Хафтара и силами Правительства национального согласия Фаиза Сараджа, контролирующими Триполи.

ПНС поддерживается Турцией. Египет объявил о готовности ввести войска в Ливию для поддержки ЛНА. Востоковед Михаил Рощин комментировал газете ВЗГЛЯД угрозу столкновения в Ливии военных Египта и Турции.



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