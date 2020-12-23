Колумбия подтвердила высылку российских дипломатов

23.12.2020, 2:30, Новости дня

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Власти Колумбии потребовали отозвать двух российских дипломатов из-за несоблюдения Венской конвенции, сообщил МИД латиноамериканской страны.

Колумбийское правительство «потребовало отзыва» дипломатов «после подтверждения того, что они осуществляли в стране действия, несовместимые с положениями Венской конвенции о дипломатических отношениях». При этом Колумбия заявила, что «нацелена поддерживать тот хороший уровень, на котором традиционно находятся дипломатические, торговые и партнерские отношения» с Россией, передают РИА «Новости» и ТАСС.

Напомним, директор миграционной службы Колумбии Хуан Франсиско Эспиноса сообщил, что два российских дипломата покинули страну 8 декабря. Местная газета Tiempo пишет, что дипломаты якобы занимались «военной разведкой», а также «экономическим шпионажем», «проявляя интерес к конфиденциальной информации об эксплуатации минеральных ресурсов».