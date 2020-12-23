Разумков заявил, что украинское общество не поддержит отказ от ЕС и НАТО

23.12.2020, 2:02, Новости дня

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Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков 22 декабря в эфире телеканала “Украина 24” заявил, что в Украине не рассматривается вопрос исключения из Конституции пунктов о приоритетности курса на Европейский Союз и НАТО.

По его мнению, даже если бы Украина пошла на такую уступку России, это бы не остановило войну на Донбассе и оккупацию Крыма. Разумков напомнил, что базы НАТО, также, окружают РФ с ближайших Литвы, Латвии, Эстонии, Польшы и других странами.

“Вопрос в истории, в [президенте России Владимире] Путине или в принципах? Базы НАТО и так стоят у границ России. Это может нравиться, может не нравиться, но это факт. И я думаю, что даже если бы не было вопроса НАТО, появился бы другой вопрос – например, вопрос ЕС, если бы не он – возник бы вопрос суверенитета, независимости, цвета флага, любая вещь, которую “аргументированно” можно использовать для того, чтобы продолжать, в том числе, оккупацию Крыма и войну на востоке”, – заявил он.

Разумков отметил, что внесение изменений в украинскую Конституцию это достаточно длительные процедуры. Сперва готовятся изменения в Конституцию, необходимо решение Конституционного Суда Украины, два голосования Рады, второе – с поддержкой не менее 300 голосов нардепов.

“Не вижу этого в Раде, и не уверен, что украинское общество поддержало бы”, – рассказал Разумков.

По его моему мнению, сейчас не готовы поднимать этот вопрос.

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне аннексии Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики “внеблоковости”. В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, 12 июня 2020-го Украина получила статус партнера расширенных возможностей.