 

Microsoft исправила ошибку в последнем обновлении Windows 10

23.12.2020, 1:56, Новости дня
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Ранее мы сообщали о проблемах, которые возникали на ПК после запуска последнего обновления операционной системы Windows 10. Напомним, что патч привел к тому, что некоторые устройства вообще вышли из строя.

Оказалось, что виной всему стала неисправность, выявленная в утилите Check Disk, которая отвечает за тестирование жестких дисков, а также исправляет ошибки.

Как сообщили в компании Microsoft, серьезный недостаток в пакете обновлений операционной системы достаточно быстро удалось выявить. Разработчик уже внес соответствующие изменения. Кроме того, многие пользователи, столкнувшиеся с проблемой, все же сумели справиться с ним, установив более старые версии десятого Windows.



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