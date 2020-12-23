Умер кинорежиссер Борис Бушмелев

23.12.2020, 1:36, Новости дня

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На 84-м году жизни умер российский кинорежиссер и художник Борис Бушмелев, снявший фильмы «Цветик-семицветик», «Вечерний лабиринт» и другие, сообщили в Союзе кинематографистов России.

«На 84-м году жизни не стало нашего друга и коллеги – члена Союза кинематографистов России, режиссера игрового кино, сценариста, художника Бушмелева Бориса Геннадьевича», – говорится на сайте Союза.

Бушмелев родился 22 мая 1937 года в Москве. Окончил географический факультет МГУ (1960 год), режиссерский факультет ВГИКа (1969 год, мастерская Льва Кулешова и Александры Хохловой). С 1968 года был режиссером-постановщиком творческого объединения «Экран» и киностудии «Мосфильм».

Снял игровые фильмы «Колесо», «Цветик- семицветик» (совместно с Гарником Аразяном), «Страдания молодого Геркулесова», «Какая наглость», «Вечерний лабиринт», фильмы-спектакли «Заноза», «Сказки А. С. Пушкина». Автор сценария мультипликационного фильма «Сон автолюбителя» и документальных фильмов «Шагал», «Малевич», «Репин».

Бушмелев – автор многочисленных рисунков в гротесковом стиле, среди которых зарисовки со съемочной площадки, портреты его учителей и коллег, шаржи. Он был автором деревянных скульптур. Кинорежиссер также является создателем постмодернистского живописного цикла «Бесконечные игры». В 2012-2018 годах прошли серии его выставок «Сто рисунков», а также «Персонажи эпохи».