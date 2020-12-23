 

Twitter решил передать Байдену аккаунт президента США без подписчиков

23.12.2020, 1:36, Новости дня
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Подписчики аккаунта президента США в Twitter не перейдут к новому главе государства вместе с самим аккаунтом, как это было в 2016 году, сообщил представитель Джозефа Байдена по цифровым коммуникациям Роб Флаэрти.

По словам Флаэрти, Twitter сообщил администрации Байдена, что той «придется начать с нуля». Такое же решение принято в отношении аккаунта Белого дома. Сейчас на Twitter главы государства подписаны более 33 млн человек, на Twitter Белого дома – 26 млн. Действующий президент Дональд Трамп обычно публикует свои заявления в личной учетной записи. У него 88,5 млн подписчиков, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.



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