 

Коровье молоко в рационе кормящей матери может снизить риск аллергии у детей

23.12.2020, 1:14, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24


1
минута

В исследовании, которое проводили ученые Технологического университета Чалмерса, приняли участие более кормящих 500 матерей. Женщины подробно описывали свои пищевые привычки в разные периоды: на 34-й неделе беременности, через месяц после родов и спустя четыре месяца после появления ребенка. В возрасте 1 года все дети прошли медицинское обследование для выявления пищевой аллергии, атопической экземы и астмы.

Ученые выявили четкую связь между регулярным потреблением молока и молочных продуктов у матерей с наименьшим риском пищевой аллергии у детей. Эти выводы подтвердились даже после корректировки результатов с учетом различных факторов, таких как наследственная предрасположенность.

Исследователям еще предстоит изучить этот феномен, но по их мнению, профилактическое воздействие могут оказывать различные питательные вещества, содержащиеся в коровьем молоке. Скорее всего, они активируют иммунную систему ребенка и помогают развивать устойчивость к различным аллергенам.

«В раннем возрасте есть временное окно, в течение которого необходима стимуляция иммунной системы ребенка для выработки толерантности к разным продуктом. Постоянный контакт с микроорганизмами могут послужить толчком для развития иммунитета», – сообщили авторы исследования.

Ученые отметили, что беременные и кормящие женщины нередко отказываются от употребления молочных продуктов из-за многочисленных мифов и заблуждений о диетах. Однако у большинства взрослых людей нет никаких противопоказаний к этому, за исключением аллергии на молочный белок или непереносимости лактозы. Кроме того, пищевая индустрия предлагает большой ассортимент молочных продуктов без содержания лактозы.

Авторы исследования сделали еще одно важное открытие, связанное с пищевыми привычками кормящих матерей: дети женщин, которые в течение четырех месяцев ели много фруктов и ягод, чаще страдают от экземы. Чтобы подтвердить эту связь и определить причины, ученым потребуются дополнительные исследования.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.11 / 6 великих тайн, которые до сих пор будоражат умы учёных

24.09 / Эксперт Тимонин рассказал автомобилистам, как сэкономить на топливе в три раза

09.11 / Украинизация. Что то пошло не так

24.06 / Мнение: Парады Победы в Сталино и Ворошиловграде

30.06 / Мнение: Норильск у нас везде

10.08 / Вышел официальный трейлер сериала “Игра на выживание” с Бортич и Чадовым

03.07 / Минтруд обяжет чиновников соблюдать нормы литературного русского языка

21.11 / Около 80% россиян занимаются самолечением при ОРВИ и гриппе

16.12 / В Подмосковье обнаружили автомобиль с полутора тысячами свертков с героином

19.12 / Мнение: Как продинамили любителей США из Гонконга

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска