Коровье молоко в рационе кормящей матери может снизить риск аллергии у детей

23.12.2020, 1:14, Разное

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В исследовании, которое проводили ученые Технологического университета Чалмерса, приняли участие более кормящих 500 матерей. Женщины подробно описывали свои пищевые привычки в разные периоды: на 34-й неделе беременности, через месяц после родов и спустя четыре месяца после появления ребенка. В возрасте 1 года все дети прошли медицинское обследование для выявления пищевой аллергии, атопической экземы и астмы.

Ученые выявили четкую связь между регулярным потреблением молока и молочных продуктов у матерей с наименьшим риском пищевой аллергии у детей. Эти выводы подтвердились даже после корректировки результатов с учетом различных факторов, таких как наследственная предрасположенность.

Исследователям еще предстоит изучить этот феномен, но по их мнению, профилактическое воздействие могут оказывать различные питательные вещества, содержащиеся в коровьем молоке. Скорее всего, они активируют иммунную систему ребенка и помогают развивать устойчивость к различным аллергенам.

«В раннем возрасте есть временное окно, в течение которого необходима стимуляция иммунной системы ребенка для выработки толерантности к разным продуктом. Постоянный контакт с микроорганизмами могут послужить толчком для развития иммунитета», – сообщили авторы исследования.

Ученые отметили, что беременные и кормящие женщины нередко отказываются от употребления молочных продуктов из-за многочисленных мифов и заблуждений о диетах. Однако у большинства взрослых людей нет никаких противопоказаний к этому, за исключением аллергии на молочный белок или непереносимости лактозы. Кроме того, пищевая индустрия предлагает большой ассортимент молочных продуктов без содержания лактозы.

Авторы исследования сделали еще одно важное открытие, связанное с пищевыми привычками кормящих матерей: дети женщин, которые в течение четырех месяцев ели много фруктов и ягод, чаще страдают от экземы. Чтобы подтвердить эту связь и определить причины, ученым потребуются дополнительные исследования.