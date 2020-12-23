 

Митингующие предприниматели пришли ко Дворцу “Украина” перед концертом “Квартала 95”. В центр Киева стянули силовиков

23.12.2020, 1:08, Новости дня
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Предприниматели из разных городов Украины – участники инициативы “SaveФОП” – 22 декабря пришли на митинг ко Дворцу “Украина” перед концертом студии “Квартал 95”, сообщает “РБК-Украина”. 

Участники акции заняли площадь перед Дворцом “Украина”, туда стянули большое количество силовиков, они оцепили здание по периметру. Бойцов Нацгвардии, как видно по видео “Информатора”, доставили на метро. В ролике показаны кадры, как несколько десятков нацгвардейцев уехали со станции “Дворец “Украина” в сторону центра столицы. 

https://www.facebook.com/kiev.informator.ua/videos/228750808632955/

Акция протеста продлилась у Дворца “Украина” более часа, затем митингующие снова пошли на Майдан Незалежности, сообщил сайт ТСН. Один из участников протеста рассказал журналистам, что их разгоняют правоохранители. По оценкам организаторов, в пикете принимает участие 40 тыс. человек. 

Представители движения “SaveФОП” намерены продолжать протест до 4 января. 

Целью марша ко Дворцу “Украина” было общение с друзьями и бывшими коллегами президента Украины Владимира Зеленского. “Они причастны к тому, что предприниматели мерзнут”, – заявлял лидер инициативы “SaveФОП” Сергей Доротич.

Предприниматели выходили на акции протеста 15–16 декабря. Они требуют отменить кассовые аппараты и запрет на работу при жестком карантине с 8-го по 24 января следующего года. В ходе столкновений в первый день митинга пострадали около 40 правоохранителей, сообщали в полиции. Доротич говорил корреспонденту “ГОРДОН”, что физические лица – предприниматели будут продолжать акцию протеста, пока Верховная Рада не удовлетворит их требования.

Кабинет Министров Украины 9 декабря продлил национальный карантин до 28 февраля 2021 года с ограничениями “оранжевой” зоны эпидемической опасности. С 8 января до 00.00 25 января в стране будет действовать “карантин зимних каникул”. Закроют все учреждения образования, кроме детских садов, кафе, бары и рестораны будут работать только навынос; спортзалы, фитнес-центры и бассейны будут закрыты. Разрешена работа аптек, заправок, отелей, почтовых операторов, банков, парикмахерских и салонов красоты (по предварительной записи), торговля продовольственными товарами.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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