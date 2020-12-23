Америке предсказана самая высокая смертность со времен Первой мировой

23.12.2020, 0:42, Новости дня

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Число людей, умерших в США в 2020 году от различных причин, включая последствия COVID-19, превысит 3,2 млн и достигнет самого высокого показателя в истории страны со времен Первой мировой войны, сообщило Associated Press.

По данным AP, в этом году в США количество умерших превысит 3,2 млн человек. Это почти на 400 тыс. человек больше, чем в 2019 году. Прирост данного показателя, если прогноз сбудется, станет самым крупным в стране с 1918 года. В США в 1918 году главным образом из-за Первой мировой войны умерло на 46% больше людей, чем в 2017 году, передает ТАСС.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в США выявлено более 18,8 млн случаев заражения коронавирусом, 320 551 человек умерли. По этим двум показателям страна занимает первое место в мире.

Напомним, 11 декабря число умерших от последствий вызываемого новым коронавирусом заболевания в США превысило потери Соединенных Штатов во Второй мировой войне. В тот же день директор федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США Роберт Редфилд предсказал, что в течение следующих 60–90 дней суточная смертность от COVID-19 в США, вероятно, будет превышать число жертв теракта 9/11.