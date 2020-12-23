 

Власти США подали в суд на Walmart из-за опиоидного кризиса

23.12.2020, 0:42, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Американский минюст подал в суд иск на миллиарды долларов против торговой сети Walmart в связи с опиоидным кризисом, информирует ведомство.

В минюсте заявили о «сотнях тысяч нарушений Закона о контролируемых веществах». Власти США намерены «добиваться административных санкций» на «миллиарды долларов» и «принятия обеспечительных мер». Walmart грозит штраф свыше 67 тыс. долларов за каждый незаконно отоваренный рецепт, а также свыше 15 тыс. долларов за каждый подозрительный заказ, о котором не сообщалось регулирующим органам, передает РИА «Новости».

Расследование в отношении Walmart как оператора собственной аптечной сети и оптовых распределительных центров велось много лет. В частности, Walmart обвиняют в том, что препараты отпускали по «рецептам, которые были выданы не с законными медицинскими целями или в рамках принятых медицинских практик». По мнению властей США, «эти действия способствовали разрастанию кризиса рецептурных опиоидов».

Напомним, в июне-мае от передозировки лекарствами, умерло около 81 тыс. американцев. В команде избранного президента США Джо Байдена обещали активно бороться с опиоидным кризисом. В ноябре в США подошел к концу процесс над компанией, на которую возлагают ответственность за гибель 200 тысяч американцев – жертв опиоидной эпидемии 2016 года.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.09 / Таяние антарктических льдов стало необратимым процессом

25.06 / Финляндия решила открывать границу с Россией в последнюю очередь

20.08 / Определились финалисты Лиги чемпионов УЕФА

02.08 / Медведчук с женой пересекли границу оккупированного Крыма – СМИ

13.07 / Защита обжаловала арест Фургала

04.08 / Эксперт BI предложил США создать «Федерацию свободы» — восстановить страну после Трампа

30.06 / В Японии начались испытания вакцины от коронавируса на людях

25.06 / Генсек ООН назвал свои ожидания по срокам саммита «пятерки» СБ

26.07 / Помощники Трампа – за фрагментарный подход к закону о помощи в связи с COVID-19

02.07 / Голосование по поправкам в Конституцию в Москве признали в полной мере легитимным

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска