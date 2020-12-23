Приготовленное мясо способствует появлению симптомов астмы у детей?

23.12.2020, 0:20, Разное

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Что значит свистящее дыхание

Свистящее дыхание, которое особенно выразительно на выдохе, обычно появляется, когда просвет дыхательных путей сужается и воздуху становится сложно выходить из легких. Оно может появляться при бронхиальной астме, респираторных вирусных инфекциях, воздействии раздражающих веществ (например, сигаретного дыма).

Какие вещества появляются в мясе при готовке

Готовка мяса при высоких температурах (гриль, жарка) приводит к появлению в них веществ, которые могут вызывать воспаление в организме человека. Среди них конечные продукты усиленного гликилирования (КПГ). Эти вещества способны связываться со специфическими рецепторами, возбуждение которых запускает процесс воспаления. Эти рецепторы представлены преимущественно в легких. Связь этих веществ и заболеваний легких остается неизвестной.

Новое исследование

В новой научной работе ученые хотели установить связь между употреблением в пищу мяса и обострением респираторных симптомов у детей. Они проанализировали данные 4388 детей в возрасте 2-17 лет, которые участвовали в крупном американском исследовании питания.

У 13% детей хотя бы один раз в течение года перед опросом отмечалось свистящее дыхание. Ученые сопоставили риск развития этих хрипов с количеством КПГ в диете участников исследования. Они обнаружили, что у детей, которые получают с пищей наибольшее количество этих веществ, вероятность появления хрипов увеличивается на 18%.

КПГ были связаны с увеличением вероятности нарушения сна из-за хрипов (на 26%), появлением хрипов во время физической нагрузки (на 34%), и необходимости лечения по поводу хрипов в течение года (на 35%).

Употребление всех видов мяса было связано с удвоением вероятности нарушения сна из-за хрипов и необходимости медикаментозной терапии.

Западный паттерн питания характеризуется большим количеством продуктов, которые содержат КПГ (мясо, насыщенные жиры). Ученые напоминают, что такое питание способствует усилению процессов воспаления в организме. Ранее некоторые исследования уже связывали его с усилением респираторных симптомов у детей.

Ученые отметили, что в настоящее время нет достаточных доказательств, чтобы рекомендовать изменить детям режим потребления мяса, дабы снизить риск астмы. Однако они указывают, что существуют другие, более обоснованные, причины для уменьшения количества мяса в рационе.