 

Кернеса похоронят рядом с Кушнаревым

23.12.2020, 0:14, Новости дня
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Мэра Харькова Геннадия Кернеса, который умер в Германии из-за осложнений после перенесенной коронавирусной болезни, похоронят рядом с могилой экс-председателя Харьковской облгосадминистрации Евгения Кушнарева. Об этом сообщает Общественное.

Место для захоронения Кернеса уже подготовили на втором городском кладбище, где похоронены известные харьковчане.

Могила расположена на центральной аллее кладбища, рядом с могилами погибших во Второй мировой войне, а также напротив захоронений бывших председателей Харьковской облгосадминистрации Александра Масельского и Евгения Кушнарева.

Гражданская панихида по Кернесу пройдет в харьковском Оперном театре 23 декабря с 9.00 до 13.00. Начало захоронения запланировано на 13.30.

Кушнарев получил огнестрельное ранение во время охоты в частных угодьях под Изюмом Харьковской области 16 января 2007 года. Он был доставлен в изюмскую больницу со сквозным ранением брюшной полости (у него были повреждены печень, почки и кишечник). На следующий день Кушнарев скончался.

61-летний Кернес был мэром Харькова с 2010 года. В 2020 году он снова выиграл выборы, набрав в первом туре 60,34%. 

С середины сентября мэр лечился от последствий коронавирусной инфекции в берлинской клинике “Шарите”. Сын Кернеса Даниил рассказал, что после ранения, которое харьковский градоначальник получил в 2014 году, у него слабое легкое – его тогда “прошила” пуля. С этим было связано тяжелое течение болезни.

17 декабря стало известно, что Кернес умер. В Харькове объявляли двухдневный траур. 

По словам главы правления гражданской сети “Опора” Ольги Айвазовской, обязанности Кернеса на посту главы Харькова будет исполнять секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов, пока парламент не назначит новые выборы мэра города.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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