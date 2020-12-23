“На день раньше”. Глава “Укрпошти” сообщил, что Пенсионный фонд оштрафовал компанию на 1,5 млн грн за несвоевременную выплату

23.12.2020, 0:14, Новости дня

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Пенсионный фонд оштрафовал “Укрпошту” на 1,5 млн грн за несвоевременную выплату пенсий в Тернопольской области. Об этом 22 декабря сообщил генеральный директор компании Игорь Смелянский.

“Пенсионный Фонд наложил на “Укрпошту” штраф почти 1,5 млн грн за то, что мы на день раньше из-за переноса выходных на День Независимости Украины выплатили пенсии в селах Тернопольской области”, – заявил Смелянский.

По его словам, в решении сообщается, что “Укрпошта” нарушила договор.

Смелянский заявил, что компания намерена обжаловать штраф в суде.

Он также отметил, что таким образом тарифы на доставку пенсий остались на уровне 2019 года, хотя минимальная зарплата выросла на 37%, и ждет решения по этому вопросу от Кабинета Министров Украины.

https://www.facebook.com/ukrposhtaceo/posts/4126858190677152

В Пенсионном фонде информацию пока не комментировали.

В декабре 2018 года “Укрпошта” договорилась с Пенсионным фондом Украины о доставке пенсий.