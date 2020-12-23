СМИ узнали точную дату смерти Кернеса

23.12.2020, 0:14, Новости дня

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Мэр города Харькова Геннадий Кернес умер в Германии 16 декабря. Ранее точная дата его смерти не сообщалась. Об этом сообщает Общественное.

Работники ритуальной службы подготовили крест на могилу Кернеса – датой его смерти на табличке указано 16 декабря.

На втором городском кладбище Харькова уже подготовили место для захоронения Кернеса. Могила расположена напротив захоронений бывших председателей Харьковской облгосадминистрации Александра Масельского и Евгения Кушнарева.

61-летний Кернес был мэром Харькова с 2010 года. В 2020 году он снова выиграл выборы, набрав в первом туре 60,34%.

С середины сентября мэр лечился от последствий коронавирусной инфекции в берлинской клинике “Шарите”. Сын Кернеса Даниил рассказал, что после ранения, которое харьковский градоначальник получил в 2014 году, у него слабое легкое – его тогда “прошила” пуля. С этим было связано тяжелое течение болезни.

17 декабря стало известно, что Кернес умер. В Харькове объявляли двухдневный траур.

По словам главы правления гражданской сети “Опора” Ольги Айвазовской, обязанности Кернеса на посту главы Харькова будет исполнять секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов, пока парламент не назначит новые выборы мэра города.