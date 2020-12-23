Подборка русскоязычных публикаций о Китае

23.12.2020, 0:12, Разное

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Le Figaro: «подарок коронавируса» — в китайских соцсетях порадовались болезни Макрона и упадку Запада

Материал представлен в пересказе ИноТВ

Китайские соцсети бурно отреагировали на новость о том, что президент Франции заразился коронавирусом: там появились тысячи издевательских комментариев в адрес Макрона и Запада, который не может справиться с пандемией. При этом глава Китая Си Цзиньпин дал указание официальным СМИ не критиковать французского коллегу и пожелал ему скорейшего выздоровления, продолжая свою «дипломатию обаяния» в отношении Европы на фоне напряжённости с США, сообщает Le Figaro.

Le Figaro: «подарок коронавируса» — в китайских соцсетях порадовались болезни Макрона и упадку ЗападаReuters

Положительный тест Эммануэля Макрона на коронавирус породил волну саркастических комментариев по ту сторону Великой Китайской стены, пишет Le Figaro. Как рассказывает издание, сразу после новости из Елисейского дворца в китайском онлайн-мессенджере Weibo посыпалось множество резких комментариев, а сама тема болезни президента Франции стала одной из самых популярных за день и набрала 300 миллионов просмотров. «Большой подарок коронавируса. Счастливого Рождества!» — радуется автор одного из 12 тысяч комментариев, который не подвергся цензуре китайской соцсети.

После заражения Бориса Джонсона и Дональда Трампа в болезни лидера Франции многие видят новый признак упадка Запада, который увяз в эпидемии, тогда как коммунистический режим пресёк распространение инфекции после внезапной вспышки в Ухани. «Сейчас умру от смеха: среди пяти постоянных членов ООН все западные страны погибли в бою», — забавляется один из интернет-пользователей, а другой отмечает, что коронавирус обошёлся с этими государствами одинаково.

Для многих комментаторов болезнь главы государства символизирует пропасть в решении санитарных вопросов между Европой и США, где пандемия активизируется, и самой густонаселённой страной мира, которая за последние недели зарегистрировала только несколько случаев заражения и уже встала на путь восстановления экономики. Так, в четверг в Китае официально подтвердили 12 новых случаев заболевания, тогда как во Франции их 18 тысяч Французская газета объясняет реакцию китайских пользователей соцсетей удивлением: в Азии власти и работодатели повысили свою бдительность, и, по официальным данным, ни один глава государства не заболел коронавирусом.

В статье подчёркивается, что такое поражение Запада даёт Пекину возможность продемонстрировать превосходство «социализма с китайской спецификой», пропагандируемого президентом Си Цзиньпином. Однако руководители страны не поддерживает критику против Макрона, о чём говорит игнорирование этой темы государственной прессой. На онлайн-странице китайской газеты «Жэньминь жибао» большинство комментариев скрыто благодаря незаметной цензуре. Сам же Си Цзиньпин, согласно официальному агентству Xinhua, 18 декабря направил слова поддержки французскому коллеге, пожелав «скорейшего выздоровления». Генеральный секретарь Коммунистической партии также подчеркнул, что Китай готов «сотрудничать с Францией на передовой борьбы с эпидемией, чтобы способствовать мировой победе». Несколькими днями ранее государственная пресса сообщила, что во время телефонных переговоров оба лидера договорились работать рука об руку в 2021 году на фоне напряжённой геополитической обстановки с США.

По мнению французского издания, тёплые слова поддержки в адрес заболевшего Макрона вписываются в новую «дипломатию обаяния» Пекина в отношении Франции и всей Европы. Под угрозой трансатлантического сближения при администрации Байдена, которая будет означать изоляцию, Китай заманивает Евросоюз обещаниями подписать до конца года амбициозный договор об инвестициях, который находится в разработке уже семь лет и является ключевым проектом Ангелы Меркель. В пятницу официальный представитель МИД заявил, что переговоры вышли на «финишную прямую», а газета South China Morning Post утверждает, что скоро будет достигнута «принципиальная договорённость».

Однако такие дипломатические манёвры высокого полёта находятся вне поля зрения китайского интернета, который в ближайшие дни будет смаковать подробности развития болезни у молодого президента Франции, пишет в заключение Le Figaro. Многие уже посчитали принятые Елисейским дворцом меры недостаточно жёсткими: глава государства проведёт в изоляции всего «семь дней», в то время как в Китае любой заболевший отправляется сразу в больницу на строжайший карантин. Следующие дни покажут, превратятся ли коронавирусные злоключения «Макарона», как его иногда называют в Китае, в «мыльную оперу».

Джозеф Най: рыночно-ленинская экономика укрепила власть Китая в мире

Вашингтон, 20.12.2020

Эксперт не считает конфронтацию США и КНР новой холодной войной, поскольку Вашингтон и Пекин объединяют узы взаимозависимости

Си Цзиньпин. Фото: planet360.info

ВАШИНГТОН (ИА Реалист). Пекин направляет свой растущий экономический, дипломатический и военный вес на ревизионизм в области геополитики, считает профессор Гарвардского университета, американский теоретик неолиберализма Джозеф Най.

«Как говорил Генри Киссинджер, мировой порядок зависит от баланса сил и принципов легитимности. Рост могущества Китая подрывает оба аспекта существующей системы, которая основана на правилах. Китай извлек выгоду из нынешней системы и не пытается опрокинуть стол, как это сделал Адольф Гитлер с международным порядком 1930-х годов, но Китай хочет использовать свою власть, чтобы изменить правила и наклонить стол для приумножения своего выигрыша. Пекин направляет свой растущий экономический, дипломатический и военный вес на ревизионизм в области геополитики. Хотя когда-то мы надеялись, что Китай станет «ответственным участником» системы, основанной на правилах, председатель Си Цзиньпин повел свою страну в более конфронтационном направлении.

Некоторые аналитики говорят о новой холодной войне, но эта историческая метафора неверно отражает природу нового вызова. Советский Союз представлял прямую военную и идеологическую угрозу, и в наших отношениях почти не было экономической или социальной взаимозависимости. Сегодня у нас с Китаем полтриллиона долларов торговли и миллионы общественных обменов.

Более того, с помощью своей «рыночно-ленинской» системы Китай научился использовать творческий потенциал рынков для усиления авторитарного контроля коммунистической партии. Он объявил о своем намерении использовать эту систему для доминирования к 2025 году над десятью ключевыми технологиями. Нам и нашим союзникам угрожает не экспорт коммунизма (немногие люди выйдут на улицы в поддержку идей Си Цзиньпина), а гибридная система взаимозависимости.

Китай стал ведущим торговым партнером большего количества стран, чем США. Частичное разделение с Пекином по вопросам безопасности, таким как Huawei, необходимо, но разрыв нашей общей экономической взаимозависимости был бы чрезвычайно дорогостоящим и даже невозможным в плане экологической взаимозависимости, которая касается изменения климата или будущей пандемии. Как бы то ни было, мы вовлечены в «совместное соперничество», в котором нам приходится делать две противоречивые вещи одновременно», – резюмирует Най.

Ранее научные сотрудники Атлантического совета Мэтью Крениг и Джеффри Чиммино представили «Глобальную стратегию 2021: стратегия союзников в отношении Китая», где говорится о принципах коллективного сдерживания КНР.

Пекин искореняет сепаратизм на национальных окраинах

Владимир Скосырев

Представители нацменьшинств демонстрируют свои наряды у фасада парламента в Пекине. Фото Reuters

Каждый год, когда открывается сессия парламента КНР, в него направляется ряд депутатов в красивых, иногда экзотических нарядах. Это служит символом единения этнических общин вокруг Коммунистической партии. Но КПК одновременно искореняет малейшие признаки брожения среди нацменьшинств. Именно поэтому партийным секретарем Госкомитета по делам национальностей впервые в истории КНР назначен ханец (китаец). Задача этого органа, подчиненного отделу единого фронта ЦК, состоит в том, чтобы обеспечить расстановку преданных партии кадров в Синьцзяне, Внутренней Монголии и других приграничных регионах.

Считается, что на ханьцев приходится до 92% населения Китая численностью в 1,4 млрд человек. Наряду с ними насчитывается и 55 этнических меньшинств. Еще в эпоху Мао Цзэдуна центру нелегко было установить свои порядки в этих районах, где люди не желали принять коммунизм, будучи привержены своей религии и традициям. В Тибете и Синьцзяне это выливалось порой в кровопролитные бунты.

Ради мирного улаживания этих конфликтов и постепенной интеграции меньшинств в рамках единого государства еще в 1950-х годах был создан Государственный комитет по делам национальностей при Госсовете. С тех пор неукоснительно соблюдалась традиция, согласно которой этот орган возглавлял представитель национальных меньшинств. Первым из них был знаменитый монгольский генерал Уланьфу. Такой порядок был призван подчеркнуть, что меньшинства обладают автономией в своих внутренних делах.

И вот, по сведениям газеты South China Morning Post, политбюро ЦК КПК впервые назначило секретарем парторганизации этого комитета, то есть практически его главой ханьца по имени Чэнь Сяоцзян. Этот 66-летний кадровый работник раньше работал в партийной комиссии по проверке дисциплины. Он сменил монгола Багатура, ранее занимавшего этот пост.

Это назначение стало еще одним шагом воплощения так называемой политики второго поколения в отношении этнических меньшинств. Она предусматривает, что все национальности должны вписаться в структуры великого китайского государства. Джеймс Лейболд, доцент университета La Trobe в Мельбурне, говорит, что кадровая перестановка служит предвестником кончины Госкомитета по делам национальностей, который был призван отстаивать региональную этническую автономию и охранять культуру и языки меньшинств.

Лейболд, правда, не уверен в том, что Госкомитет будет ликвидирован, но он превратится не более чем в печать, штампующую директивы отдела единого фронта ЦК. Неожиданная перетасовка кадров в ведомстве породила слухи о том, что монгола Багатура якобы сняли неспроста. Ему вменяется то, что в районе Внутренняя Монголия ранее в этом году вспыхнули протесты. Монголы протестовали против того, что в школах преподавание главных предметов на их языке было прекращено. Вместо этого было введено преподавание на китайском. Лейболд и другие зарубежные эксперты связывают изменения в Госкомитете с событием в сфере образования в неспокойном Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Раньше президентом Университета Синьцзяна традиционно был уйгур, а теперь вуз возглавляет ученый-китаец.

Соответствует эта версия иностранных специалистов реальности или нет, факт состоит в том, что китайское правительство подвергается обвинениям со стороны США и европейских стран за притеснение уйгур. При этом западные информационные агентства и организации, проводящие расследования, игнорируют другой аспект проблемы. Коммунистическому режиму удалось не только добиться успокоения в нестабильных регионах, но и обеспечить определенный подъем жизненного уровня на окраинах страны.

Как утверждает газета Asia Times, успехи в искоренении бедности не могут служить оправданием нарушениям прав человека. На деле Пекин в долгосрочной перспективе намеревается превратить Китай в государство одной нации.

В беседе с «НГ» Александр Ломанов, заместитель директора ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН, отметил: «Утверждения о планах Пекина создать государство одной нации – это не более чем выдумка. Ведь перед избранным президентом США Джозефом Байденом стоит задача сколотить международную коалицию против Китая. Тут пущены в ход все версии. Что касается кадровой перестановки, то не исключено, что КПК решила активизировать работу структур, занимающихся национальным вопросом. Партии нужны эффективные менеджеры, а не номинальные фигуры из нацменьшинств».

За что китайцы благодарны Путину и что в пресс-конференции президента РФ им понравилось больше всего

By Echo On Дек 21, 2020

Конечно, за пресс-конференцией президента РФ Владимира Путина следили не только в России. Китайские журналисты внимательно слушали то, что сказал российский президент и для своих читателей выдели главные моменты. Что же привлекло внимание китайцев? За что они оказались благодарны Путину? И какие комментарии китайские читатели оставляют в соцсетях?

В Китае одобрительно высказались практически по всем заявлениям Путина, однако наибольший ажиотаж вызвали три темы.

Тема № 1 Коронавирус

Китайские журналисты замерли, когда Путина спросили, кто несет ответственность за распространение нового коронавируса. Вопрос только на первый взгляд кажется безобидным. Мы то уж точно ему не придали такого значения, как в Китае. Что же ответил Путин? Он сказал, что мир не должен выяснять, кто виноват, нужно сплотиться и бороться с пандемией вместе.

И вот то, что Путин ни разу не сказал, что вирус появился в Китае, очень впечатлило китайцев и за это они Путину оказались благодарны. При этом Путин заявил, что ни одна страна мира не была готова к этой эпидемии. И российская медицинская система также испытывала трудности. Однако в Китае считают, что наша медсистема справилась очень даже неплохо, намного эффективнее, чем в других странах. Более того, РФ разработала свою вакцину, а это дорогого стоит.

Тема №2 Дональд Трамп

Вопросы «новоиспеченного журналиста» Сергея Шнура о Дональде Трампе китайцы, в отличие от русских, с иронией не восприняли. Им очень понравилось, что на эти вопросы ответил Путин. Российский президент убежище Трампу не даст, так как там, в США, его до сих пор поддерживает половина американского населения.

Про Трампа китайцы активно комментируют. Причем, они замечают, что американский президент также не сможет приехать в Китай и устроиться там на работу, ведь у него нет необходимой вакцины.

«Путин отрезал Трампу путь к отступлению»



«Слова Путина Великого прекрасны, в них есть скрытый смысл»

Тема №3 Про белую и пушистую Россию и про Запад, который не белый и не пушистый

Уж очень китайцам понравился ответ Путина, который тот дал журналисту ВВС. Особенно фраза про умных людей, которые считают других дураками. Некоторые китайцы, впрочем, возразили Путину, заявив, что тот должен проснуться, «западные люди – очень глупы». В качестве доказательств – то, как на Западе борются с пандемией. Китайцам просто смешно наблюдать.

«Китайские дипломаты именно так должны реагировать на нападки западных СМИ»

Кто-то заметил, что западные журналисты, задавая вопросы, на самом деле пропагандируют свою идеологию, потому с ними не следует церемониться уже на этапе вопросов. Ну а кто-то добавил, что в тот день, когда Штаты падут, западные страны сильно испугаются или же начнут сами очень яростно кусать сами Штаты.