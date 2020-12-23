Три гигантские «Луны» засняты над Бельгией

23.12.2020, 6:45, Разное

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Три ярко сияющих шара проплыли над домом жительницы Бельгии, все случилось очень быстро, но она успела заснять этот момент на видео. Версия, что это были осветительные приборы на большом строительном кране, не выдерживает критики.

Три огромных ярко светящихся шара, двигающихся синхронно, были засняты жительницей Антверпена (Бельгия) Мэдисон ван Зельфде. Случилось это в 7 часов утра в среду 16 декабря 2020 года.

Три ярких "Луны" двигаются так, словно они прикреплены к большой невидимой балке, что породило версию о том, что эти "светильники" на самом деле фонари на башенном кране.

Однако Мэдисон уверяет, что в тот же день чуть позже она вышла на улицу и все вокруг осмотрела, не найдя там никаких кранов, на которых могли быть прикреплены эти "Луны".

Помимо "Лун" на видео заснята целая россыпь мелких белых огоньков, окружающих большие сияющие шары. Мэдисон уверяет, что эти огоньки лишь отражение рождественской гирлянды в ее комнате, так что не обращайте на них внимание.

Даже если принять в учет, что "три Луны" все-таки были делом какой-то техники, какая техника могла работать так рано – в 7 утра? Это тоже ставит в тупик.

Когда видео стало популярно в соцсетях, посыпались комментарии от пользователей. Некоторые из них признались, что тоже видели что-то подобное:

"Это почти то же самое, что я, два моих брата и моя мать видели за ее задним окном более 11 лет назад. Было от восьми до девяти светящихся шаров, медленно скользящих по небу без подъема и спуска, и эти шары ослепляли", – написал один из них.

Большинство комментариев склонялись к версии, что это фонари крана, но Мэдисон твердо заверяет, что она проверяла это.

"Это определенно была одна из моих первых догадок, но я заметила некоторое отличие от обычных светильников на кранах, эти были уж слишком большие, и тот факт, что они полностью исчезли менее чем через минуту, тоже странен. Далее я обследовала всю свою территорию, включая место, где я видела это, и не нашла поблизости ни одного крана, который мог бы это объяснить".