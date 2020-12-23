Случаи наблюдения НЛО в Нью-Йорке увеличились на 238% за последние два года

23.12.2020, 6:35, Разное

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За последние 2 года количество сообщений о странных летательных объектах, увиденных в небе над американским городом Нью-Йорк, стало резко увеличиваться. Очевидцы сообщали даже о множественных НЛО над статуей Свободы.

В 2018 году жители Нью-Йорка (США) всего 10 раз сообщали о наблюдении загадочных летательных объектов, что является стандартным показателем. Однако в 2019 году НЛО видели уже 35 человек, а в 2020 поступило уже 46 сообщений от очевидцев.

Чаще всего НЛО в 2020 году видели в районе Бруклин (12 раз), далее на Манхэттене (11 раз), Куинсе (10 раз), Статен-Айленде (8 раз) и Бронксе (5 раз).

Уфологи задаются вопросом, реально ли в Нью-Йорке возрастает непонятная активность пришельцев или же жители просто принимают за инопланетные корабли высокотехнологичные беспилотники? При этом надо понимать, что запустить даже обычный беспилотник над Манхэттеном после терактов 11 сентября архисложная задача.

Два самых интересных случая наблюдения НЛО над Нью-Йорком произошли в 2019 году в Бронксе и Статен-Айленде. Первый случился 8 июня, когда около 30 ярко сияющих огоньков были замечены в небе, выстроенные в ровную линию. При этом они двигались. Очевидец, сообщивший об этом случае, заверяет, что он не был пьян и не принимал наркотики, и что он даже не фанат НЛО и теорий заговора.

Второй случай был 21 июля, когда очевидец увидел в небе овальный объект, который издавал при этом "стрекотание" как у вертолета и в целом немного напоминал вертолет. Очевидец понял, что это не вертолет лишь когда объект внезапно послал "волну теплого излучения", которая прошла через тело очевидца, заставив того очень сильно испугаться.

Среди других случаев можно отметить ярко-оранжевые металлические шарики, которые очевидец увидел в то время, когда лежал в своей ванной на 2 этаже дома и посмотрел в окно. Это произошло поздним вечером 15 сентября в Бруклине в районе Canarsie/Jamaica Bay.

21 февраля 2020 года житель Манхэттена увидел сразу шесть огоньков НЛО, которые "танцевали" вокруг Статуи Свободы.

В интервью The New York Post Питер Дэвенпорт, который является директором Национального центра сообщений об НЛО, заявил, что хотя в отчетах обычно отсутствует довольно много деталей, а свидетели обычно не называют своих имен, он не сомневается, что они "рассказывают правду о своих встречах".

"Я считаю, что нас регулярно посещают некие существа, которые летают на том, что мы называем НЛО", – сказал он, сообщив. что он лично целых пять раз видел в небе странные летательные объекты.

Когда The Post спросила его, почему он думает, что инопланетяне хотят посетить нашу планету, он ответил:

"Вам придется поговорить об этом с инопланетянами, если хотите получить ответ на вопрос. Я не знаю, что замышляют эти существа. Какова их цель быть здесь?".