Гигантские часы для потомков, рассчитанные на работу 10 тысяч лет

23.12.2020, 6:55, Разное

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Один из богатейших людей нашей планеты предприниматель Джефф Безос строит в одной из гор штата Техас США огромные механические часы, рассчитанные на работу, по меньшей мере, в течение 10 тысяч лет.

Часы для потомков возводятся внутри горы знаменитого хребта Сьерра-Диабло, где для них сооружена шахта в 152 метра глубиной.

Разработаны гигантские механические часы компанией Applied Minds. По задумке их создателей, часы запрограммированы исполнять каждый год уникальный бой, работать они будут за счет перепада дневной и ночной температуры, а корректировать свой ход по Солнцу. На часах будет григорианский календарь из пяти цифр, например, текущий год, если, конечно, к этому времени проект будет завершен, определится как 02020-й.

Когда завершится строительство – не известно, однако Джефф Безос уже сообщил, что к часам будет свободный доступ всех желающих. Правда, добраться до них будет нелегко, ведь часы установлены в горах, и к ним, скорее всего, не будет проложен комфортный путь.

В проект вложено 42 миллиона долларов, как считает сам предприниматель, такие уникальные часы будут в первую очередь интересны для людей будущего, интересны на протяжении многих веков, если, конечно, природа не уничтожит их. Но Джефф Безос надеется на ее снисхождение к столь дерзкой задумке с его стороны, поскольку очень хочет оставить потомкам не только эти часы, но и имя их создателя, то есть свое.