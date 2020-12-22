 

В Москве за сутки умерли 73 пациента с коронавирусом

22.12.2020, 23:48, Новости дня
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За сутки в Москве умерли 73 пациента с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации.

Как передает ТАСС, всего в городе выявили 750934 случая COVID-19, выздоровели 577544 вирус-положительных пациента. Всего в столице скончались 10613 пациентов с коронавирусом (днем ранее умер 71 пациент с положительным результатом теста на COVID-19).

Напомним, мэр столицы Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в Москве остается очень сложной и напряженной, при этом дополнительных ограничительных мер не планируется, однако уже существующие отменять пока рано. Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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