Мнение: Выстрел по вертикали

22.12.2020, 23:42, Разное

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Что перед смертью расследовал «негласный хозяин Выборга», в телефоне которого криминальные авторитеты соседствовали с людьми из окружения Путина.

«Хозяин Выборга»

О том, какой незаурядной фигурой был муниципальный депутат Александр Петров, можно судить хотя бы по тому, как прошли его похороны.

На этих похоронах присутствовали персоны отнюдь не местечкового порядка. На панихиду, которую отслужил в Спасо-Преображенском соборе самолично епископ Выборгский и Приозерский Игнатий, прибыли и губернатор Псковской области Михаил Ведерников, и крупные чиновники Ленинградской области и Выборга. Были и те, кто не смог лично почтить память усопшего.

Обращал на себя внимание роскошный венок с надписью на траурной ленте «От Бориса и Карины Ротенберг».

Миллиардер и страстный автогонщик Борис Ротенберг в юности ходил в одну секцию самбо с Владимиром Путиным. Александр Петров сошелся с Борисом Ротенбергом, когда его сын Виталий увлекся автогонками и даже пробился в «Формулу 1». Ротенберг даже познакомил Петрова-младшего с главой государства. В июле прошлого года, в ходе совместной поездки на Валаам, главы России и Беларуси встретились с российскими автогонщиками. Тогда все спортивные издания облетела фотография, на которой Виталий Петров оказался межу двумя президентами — Путиным и Лукашенко.

Александр Петров был накоротке и с другими представителями «близкого круга» президента Путина. Так, вместе с Василием Шестаковым, другом юности Владимира Путина, товарищем по ленинградской спортивной секции, отцом главы Росрыболовства, Петров стал соучредителем Региональной общественной организации охотников и рыболовов «Охота на Карельском».

Имена нескольких других учредителей «Охоты на Карельском» мало что скажут широкой публике, но все эти люди лично знакомы или с Шестаковым, или с президентом. Как, например, Владимир Яковлев, бывший сослуживец Путина по Ленинградскому управлению КГБ.

Еще с одним старинным товарищем главы государства со времен кооператива «Озеро», Николаем Шамаловым, Александр Петров сошелся в те годы, когда был акционером и членом совета директоров «Выборгского судостроительного завода» (ВСЗ).

Акциями ВСЗ Петров владел до 2012 года, когда это предприятие перешло под контроль «Объединенной судостроительной компании» (ОСК). К слову, совет директоров ОСК с 2018 года возглавляет Георгий Полтавченко, в 2011-2018 годах работавший губернатором Санкт-Петербурга. С Полтавченко Петров познакомился еще в начале 90-х годов, когда тот возглавлял выборгский горотдел ФСБ.

Дружил Александр Петров и с Ильей Трабером, которого часто называют Антикваром и приписывают славу одного из самых влиятельных бизнесменов Санкт-Петербурга (подробности — в «Новой» № 119 от 28 октября 2020). На похоронах Петрова был и человек, которого называли криминальным лидером Санкт-Петербурга, — Геннадий Петров, однофамилец усопшего (проходил по знаменитому «испанскому делу»). А накануне похорон в ресторане гостиницы «Дружба», принадлежавшей убитому депутату, случился даже крупный конфликт между авторитетными предпринимателями. Юрий Паймулин, близкий друг и бизнес-партнер Петрова, сцепился с Андреем Хлоевым, более известным в криминальных кругах как Беспризорник или Племянник. (Вроде бы «племянником» Хлоева называл Владимир Кумарин, российский криминальный авторитет, лидер Тамбовской ОПГ, в былые годы — «ночной губернатор» Санкт-Петербурга.)

Об этом конфликте, переросшем в драку, мне рассказали сразу три разных источника. Один из них утверждал, что Беспризорник обвинил Паймулина: «Это вы сами завалили Петрова, он вам всем мешал беспределить».

Второй сообщил, что, наоборот, это Паймулин назвал Беспризорника «незваным гостем», причастным к убийству. Третий говорил, что никто никого не обвинял, «просто пацаны с горя перепили». Один мой собеседник рассказал, что Беспризорник воткнул вилку в голову Паймулину. Второй утверждал, что, наоборот, это Паймулин избил гостя из Санкт-Петербурга. Третий источник настаивал на том, что досталось обоим…

Но все трое обратили внимание, что охрана авторитетных персон повела себя понятийно-благородно. Получив команду «не влезать», парни, играя желваками, присматривали друг за другом, но в разборку своих работодателей не полезли.

И факт: на следующий день ни Паймулина, ни Хлоева на похоронах Петрова не было.

ПОДРОБНОСТИ

На снимках:

Александр Петров на кинофестивале «Окно в Европу»

Венок от Ротенбергов на могилу Александра Петрова.

Александр Лукашенко, Виталий Петров и Владимир Путин

фотогрфии отсюда