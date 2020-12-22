В Раде предложили запретить рекламу на автодорогах

22.12.2020, 23:20, Новости дня

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В Верховной Раде зарегистрировали проект закона, предусматривающий запрет на размещение наружной рекламы на автомобильных дорогах, поскольку она отвлекает водителей и приводит к дорожно–транспортные происшествия. Соответствующий законопроект №4534 зарегистрирован 22 декабря.

Тест проекта закона пока отсутствует на сайте Рады. Его инициаторами являются: первый вице-спикер украинского парламента Рады Руслан Стефанчук, депутаты от “Слуги народа” Александр Ткаченко, Галина Михайлюк, Сергей Литвиненко, Максим Павлюк, Сергей Бабак и другие. Всего 41 нардеп.

“Яркая реклама, как: “Проголосуй за меня, я твой последний шанс”, “Купи меня, потому что это выгодно”, “Возьми кредит на выгодных условиях”, “Играй – выигрывай, пожалуй, встречай”, “Бронируй, празднуй, покупай, попробуй”,”Подключись, закупись, посмотри, просвятись” и т.д. отвлекает водителей, препятствует оценке дорожно-транспортной ситуации, особенно усугубляется их яркое освещение в темное время суток”, – пояснил инициатор законопроекта Стефанчук на своей странице в Facebook.

Он заявил, что в законопроектом предлагается введение запрета располагать средства наружной рекламы на автомобильных дорогах, улицах, железнодорожных переездах, в частности:

на пешеходных дорожках и аллеях;

на велосипедных дорожках;

в пределах полосы отвода автомобильных дорог общего пользования и на расстоянии менее 10 метров от края такой полосы;

в пределах полосы отвода улиц и дорог населенных пунктов и на расстоянии менее 5 метров от края такой полосы;

над проезжей частью автомобильных дорог;

на расстоянии менее 50 метров от места пересечения дороги с железнодорожными путями.

Стефанчук отметил, что в условиях постоянного роста автотранспортных потоков обостряется нагрузка на дорожно-транспортную инфраструктуру. Он считает, что размещение дополнительных “раздражителей внимания” водителей в форме рекламоносителей только обостряет ситуацию.

Украина является одним из лидеров среди стран ЕС по показателям аварийности и последствий ДТП, заявил он.

“В течение 2019 года совершено 160 675 ДТП, в которых погибли 3454 человека, еще 32 736 человек травмированы. ДТП в Украине является первой по распространенности причиной смерти молодежи в возрасте 15 – 24 года и второй по распространенности причиной смерти детей в возрасте от пяти до 14 лет”, – написал он.

Стефанчук добавил, что принятие предложенных изменений:

поспособствует повышению уровня безопасности людей, которые пользуются транспортными средствами участвуют в дорожном движении;

утверждению и обеспечению прав и свобод человека;

уменьшению количества ДТП на автомобильных дорогах Украины.

https://www.facebook.com/stefanchuk.official/posts/411705676914605