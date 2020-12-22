Отец погибшего морпеха Журавля заявил, что суд обязал ГБР открыть производство против Зеленского

22.12.2020, 23:20, Новости дня

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Печерский районный суд Киева по иску Сергея Журавля – отца погибшего на Донбассе сержанта 35-й отдельной бригады морской пехоты Ярослава Журавля – обязал Государственное бюро расследований открыть уголовное производство против президента Украины Владимира Зеленского. Об этом Сергей Журавель сообщил “Радіо Свобода” 22 декабря.

Мужчина обвиняет президента в бездеятельности, которая привела к смерти его сына.

Ранее он обращался с заявлениями в ГБР и Офис генпрокурора, но, как сказал Журавель, получил “отписки” от обоих ведомств.

После этого он подал иски в Печерский и Шевченковский райсуды Киева.

“Печерский районный суд уже принял решение, Шевченковский – пока нет. Решение суда обязательно к исполнению. Его текст уже получили на руки, и мое доверенное лицо отправило его в ГБР. Через 10-12 дней должна быть реакция”, – сказал Журавель.

В заявлении на имя генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой он просил открыть уголовное производство против Зеленского по ч. 4 ст. 426 Уголовного кодекса Украины (превышение военным служебным лицом власти и полномочий).

Журавель утверждал, что Зеленский приказал главнокомандующему Вооруженных сил Руслану Хомчаку “запретить привлечение личного состава подразделений специального назначения для дальнейшего проведения спасательно-поисковых мероприятий” в зоне операции Объединенных сил, говорится в заявлении. Выполняя этот приказ, украинские военные не проводили спасательно-поисковые мероприятия; раненый сержант Журавель оставался в серой зоне без помощи и в период с 14-го по 16 июля умер от кровопотери, подчеркивал он.

13 июля в районе Зайцево Донецкой области офицер 35-й отдельной бригады морской пехоты Дмитрий Красногрудь во время выполнения боевого задания получил смертельное ранение в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве.

Украинская сторона в тот же день договорилась с боевиками об эвакуации тела погибшего и объявлении режима тишины. Но когда группа в белых касках с опознавательными знаками приблизилась к телу офицера, боевики открыли по ней огонь вначале из стрелкового оружия, а затем из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Как рассказал командир 35-й отдельной бригады морской пехоты Николай Палас, первым в группе шел сержант разведвзвода Журавель, который принял на себя огневой удар и был ранен. Военный медик и один из разведчиков пытались оказать помощь раненому сержанту, который отползал навстречу группе. В то же время боевики продолжали вести огонь, в результате чего медик Николай Илин погиб на месте, а офицер разведки получил контузию. Его удалось эвакуировать офицерам инженерно-саперной группы.

Тело военного медика передали ВСУ 17 июля. Его похоронили в Киеве 22 июля.

18 июля боевики “ДНР” заявили, что нашли тело Журавля. Представитель “ДНР” отметил, что обстановка на месте, где был найден военнослужащий, говорит о том, что он погиб не сразу и пытался связаться по радиосвязи с командованием.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка