 

Сын Грудинина решил вступить в «Единую Россию»

22.12.2020, 22:54, Новости дня
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Сын экс-кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина Артем написал заявление на вступление в партию «Единая Россия».

Артем Грудинин пояснил, что в «Единую Россию» еще «не вступил, только документы отправил», «заявление написал». Он выразил надежду на то, что заявление «будет рассмотрено положительно». «Поживем, увидим», – приводит его слова РИА «Новости».

Ранее в пресс-службе Мособлизбиркома сообщили, что на довыборах депутата в Совет депутатов Ленинского городского округа по одномандатному округу №14, которые прошли 20 декабря, победил Артем Грудинин.

В августе стало известно, что его сын Пава Грудинина – Артем – создал общественное движение «За Совхоз! За людей! За достойное будущее!», которое призвано «бороться с произволом» отца.



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