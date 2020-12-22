 

Ле Пен раскритиковала власти Франции за «недоверие народу»

22.12.2020, 22:54, Новости дня
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Лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен подвергла критике законопроект об управлении кризисами в области здравоохранения во Франции.

По ее словам, проект закона, предложенный в понедельник на заседании Совета министров Франции, «предусматривает не обязательную вакцинацию, а возможность препятствовать участию в общественной жизни тем, кто этого не сделал». Документ демонстрирует «недоверие элит народу», считает Ле Пен, призвав «всех французов, приверженных свободе, выступить против этого текста», передает ТАСС.

Как пишет Agence France-Presse, если закон будет принят, он может привести к проверкам наличия у пассажиров негативного теста на коронавирус или свидетельства о вакцинации. Министр государственной службы Амели де Моншален сообщила, что законопроект еще будет обсуждаться. Она заверила, что Францию не собираются превращать в «санитарное государство».

Напомним, власти Франции начнут кампанию по вакцинации населения от коронавируса 27 декабря. У президента Франции Эммануэля Макрона выявили COVID-19. В начале декабря руководство Франции решило ввести комендантский час по всей стране из-за эпидемиологической ситуации.



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