 

Москву предупредили о «непредсказуемом» циклоне «Грета»

22.12.2020, 22:54, Новости дня
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В пятницу на Москву обрушится циклон «Грета», город ждут четверть месячной нормы осадков, снегопады, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

В среду осадки маловероятны, но она станет единственным относительно погожим днем на неделе. Ночью ожидается минус семь-девять градусов, днем – минус четыре-шесть. В четверг, как сообщил Тишковец, с запада приблизится атмосферный фронт, «небо нахмурится и начнется снег», днем будет «около минус пяти». Он сообщил, что в четверг «снежный покров подрастет с 6 см до 8 см», передает РИА «Новости».

При этом в пятницу ожидается «существенное ухудшение метеоусловий» – через город пройдет «маршрут непредсказуемой «Греты» – североатлантического циклона». По словам сотрудника «Фобоса», на город «обрушатся обильные снегопады и четверть месячной нормы осадков, в результате чего сугробы в городе к выходным вырастут до 10–15 см, в Подмосковье – местами до 15–20 см». Будут метели, видимость снизится до нескольких сотен метров. Из-за «заносов и переметов» могут возникнуть перебои «в работе наземного и авиатранспорта», при этом температура воздуха будет «минус один-три».

В субботу днем ожидаются скоротечные заряды снега, если ночью около нуля, то днем температура воздуха от минус двух до минус четырех. В воскресенье не исключен небольшой снег, похолодает под утро до минус восьми-десяти, днем будет минус пять-семь. Тишковец заявил, что «на ближайшие выходные природа создаст идеальные условия погоды для прогулок на свежем воздухе и зимних видов спорта».

Напомним, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал газете ВЗГЛЯД, что название не тропического циклона именем не несет в себе никакой смысловой нагрузки, поскольку сейчас им присваивают имена на коммерческой основе. Так, в конце ноября Москвы достиг циклон «Таня».



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