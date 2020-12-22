Мнение: Навальный сделал заложниками собственных детей. Хотите такого президента?

22.12.2020, 22:52, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24



Нет, совершенно понятно, что с епнутыми, пардон, пардон, хомячками этой замечательной секты говорить бесполезно. Я вчера впервые прифигел, когда почитал комментарии на одном местном портале. Там всегда было дегенератов море, но в этот раз… катастрофически много комментариев из серии "Дно пробито". И, конечно, т.к. там можно ставить плюсы-минусы, под всеми записями, кто издевается над мятежным блогером Сиськой – много заботливо проставленных дизлайков. Это, кстати, к вопросу, как дегенераты себе представляют "борьбу". Но есть новости и хуже.

А вы видели, что творится в Англии? Правильно – жопа. Из Лондона народ просто ломится и это еще завтра выйдет мой ролик, как там и с экономикой просто полный Познер.

Но – знаете ли вы, что по некоторым данным Лешка отправил своего сына с Чичваркиным как раз в Англию из Германии? Спаситель, папочка, папулька, заботливый отец.

И, конечно, вот тут вы точно знаете, что дочь Навального живет в США – где сейчас с коронавирусом жопа ничуть не меньше. Плюс, извращенцы, епнутые в голову негры и прочие признаки демократического общества.

Складывайте два плюс два. И получайте, что даже несмотря на то, что Сиськин похож на Ельцина – тот хотя бы дочь богатой сделал. А Навальный не жалеет никого.

Одно обидно, почему нельзя всех мудаков, кто за Навального – на один остров тупо отсадить, повесить там кучу камер и наблюдать? Вот это шоу было бы сильно лучше Дом-2, когда хомяки начали бы пытаться океан вплавь переплыть, поняв – за какое дерьмо они топят.

Может 2021 сделает нам такой бонус?

Счастья вам.