Мнение: Симметричный ответ

22.12.2020, 22:48, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Видео Алексея Навального про его утренний звонок предполагаемому сотруднику ФСБ Константину Кудрявцеву посмотрели уже более 14 млн. человек . Это почти в два раза больше зрителей большой пресс-конференции президента. Путина посмотрели и послушали 7,3 млн. жителей России.

Интересно, что через сутки после обнародования видеозаписи Навального, МИД России выступил с официальным заявлением о том, то «недружественные акции со стороны западных стран и впредь будут получать адекватный ответ». И расширил список «представителей стран-членов ЕС, которым запрещен въезд на территорию Российской Федерации. В него вошли те, кто причастен к нагнетанию антироссийской санкционной активности в рамках ЕС» (отсюда).

Понимаю, что это, конечно же случайное совпадение. Но антисанкции России выглядят ответом на видео Навального.

И это, похоже, только начало. Прочитав, что пишет западная пресса о разговоре Навального с Кудрявцевым, Россия, думаю, ответит новыми санкциями. Только, видимо, пока еще не придумали какими. То ли запретить отдыхать еврочиновникам в Крыму или Сочи, то ли запретить им хранить рубли в Сбербанке или ВТБ…

Фотография Алексея Навального отсюда

Фотография Владимира Путина отсюда