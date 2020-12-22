 

Политолог Неменский предупредил об обострении протестов в Белоруссии из-за ухудшения экономической ситуации

22.12.2020, 22:38, Разное
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Многие эксперты сходятся во мнении, что политический протест в Белоруссии угасает с каждым, а в зимний период и вовсе сойдет на нет. Погодные условия, демотивация и падение экономики заставляют людей опускать руки.

Политолог Олег Неменский высказал альтернативную точку зрения по данному вопросу. Эксперт убежден, что КГБ необходимо готовиться к самым разным вариантам развития событий.

Не исключен и негативный для власти исход, отметил он. Неменский подчеркнул, что падение доходов или отсутствие у людей денег для комфортной жизни неминуемо повлечет образование протеста новой формации.

Политолог предположил, что обострение конфликта народа с властью начнется уже в следующем году. Насколько реалистичен подобный прогноз, покажет время.

Напомним, что перспективы политической ситуации в Белоруссии на данный момент крайне туманны. Александр Лукашенко не спешит выполнять сочинские соглашения, который, по словам ряда экспертов, являются ключевым условием для того, чтобы Батька сохранил свою власть.



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