 

Сын Павла Грудинина написал заявление о вступлении в “Единую Россию”

22.12.2020, 22:38, Разное
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“Во фракцию (“Единая Россия” – ред.) я еще пока что не вступил, только документы отправил. Поживем, увидим. Я заявление написал, надеюсь, что оно будет рассмотрено положительно”, – цитирует агентство Грудинина.

Ранее в пресс-службе Мособлизбиркома сообщили, что 20 декабря прошли довыборы депутата в Совет депутатов Ленинского городского округа по одномандатному округу №14. Депутатом был избран Артем Грудинин. За его кандидатуру проголосовали более пятисот избирателей.



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