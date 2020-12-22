 

Минкульт Украины отменил онлайн-трансляцию соревнования министров по приготовлению борща. Победителем признали Ткаченко

22.12.2020, 22:26, Новости дня
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Онлайн-трансляцию соревнования украинских министров по приготовлению борща отменили по техническим причинам.

Об этом 22 декабря сообщили в пресс-службе Министерства культуры и информационной политики Украины на странице в Facebook.

– К сожалению, по техническим причинам онлайн-трансляции батла министров не будет. Но без паники. Борщи мы же сварим, попробуем и определим среди них победный. Кто станет его автором или автором, вы узнаете в час в нашем видео политической кухни. Поэтому мы просим немного терпения, – говорится в сообщении.

Позже ведомство опубликовало видео, в котором шеф-повар, модератор Евгений Клопотенко попробовал борщи участников соревнования и заявил, что победителем соревнования стал министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко. Модератор добавл, что борщ который приготовил министр экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко получает “приз зрительских и журналистских симпатий”.

В соревновании также взяли участие министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский и вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Накануне в министерстве сообщали, что четыре министра и одна вице-премьер приготовят борщ во время онлайн-трансляции.

Приготовление украинского борща в октябре обещали внести в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия Украины. Журналистка The Washington Post Элли Кригер назвала борщ “сиинергией овощей, которая превращается в роскошную еду”.

Борщ – традиционный суп украинской кухни. Его разновидности готовят в Беларуси, России, Молдове, Польше и Литве.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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