ВАКС рассмотрит ходатайство о мере пресечения для Татарова 24 декабря. Чиновник пообещал рассказать о “столкновении” с Сытником

22.12.2020, 22:26, Новости дня

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Высший антикоррупционный суд назначил на 24 декабря заседание, на котором рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения для заместителя главы Офиса президента Олега Татарова. Об этом сам чиновник сообщил в Telegram.

Он пригласил журналистов и представителей юридического сообщества посетить судебный процесс, чтобы “самим оценить все факты и доказательства”.

“Я выступлю со своей позицией перед судом. Она проста – максимальная открытость, прозрачность и информирование общества обо всем, что происходит в моем столкновении со скандальным директором НАБУ [Артемом Сытником]”, – заявил замглавы ОПУ, повторив утверждение о том, что производство против него сфальсифицировано.

По словам Татарова, заседание начнется в 12.30.

Специализированная антикоррупционная прокуратура будет ходатайствовать об аресте чиновника с возможностью внесения 10 млн грн залога.

В декабре СМИ сообщили, что Татаров фигурирует в деле о махинациях с закупкой квартир для Нацгвардии (главный фигурант – бывший нардеп и экс-президент строительной корпорации “Укрбуд” Максим Микитась): 1 декабря 2020-го экс-нардепу и госэксперту, который, по данным следствия, обеспечил выдачу заключения о минимальной разнице между стоимостью квартир на Печерске и на окраине города, сообщили о подозрении во взяточничестве. Следствие считает, что эксперт обеспечил проведение недостоверной экспертизы в обмен на паркоместо стоимостью 250 тыс. грн.

Эксперта арестовали с возможностью внесения 1 млн грн залога. Как сказал на заседании суда прокурор, переговоры о взятке мог вести Татаров.

Сытник заявил, что Татаров, когда работал юристом в “Укрбуді”, “фактически вместе с Микитасем давал взятку”. Директор НАБУ сказал, что у детективов есть переписка замглавы ОПУ с другими фигурантами производства. Татаров в ответ потребовал опровергнуть недостоверную информацию или публично продемонстрировать доказательства и заявил, что подает в суд на директора НАБУ.

По данным главы НАБУ, подозрение заместителю главы Офиса президента было подписано в начале декабря, но не вручено: документ подписал прокурор, который уже утратил статус процессуального руководителя в деле (глава Офиса генпрокурора Ирина Венедиктова сменила группу процессуальных руководителей, в НАБУ заявляли, что она сделала это тайно).

После смены группы прокуроров 2 декабря НАБУ обвинило Венедиктову во вмешательстве, в результате которого детективы не смогли сообщить о подозрении фигуранту.

Татаров отрицал свою причастность к преступлению. Чиновник говорил, что “антиукраинские силы” добиваются его отставки.

18 декабря НАБУ вручило Татарову подозрение по ч. 3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины. 21 декабря стало известно, что он написал заявление о передаче своих полномочий одному из заместителей главы ОПУ. По данным главреда “Цензор.НЕТ” Юрия Бутусова, Татарова от должности не отстранили.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка