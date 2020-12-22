 

ВАКС рассмотрит ходатайство о мере пресечения для Татарова 24 декабря. Чиновник пообещал рассказать о “столкновении” с Сытником

22.12.2020, 22:26, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Высший антикоррупционный суд назначил на 24 декабря заседание, на котором рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения для заместителя главы Офиса президента Олега Татарова. Об этом сам чиновник сообщил в Telegram. 

Он пригласил журналистов и представителей юридического сообщества посетить судебный процесс, чтобы “самим оценить все факты и доказательства”. 

“Я выступлю со своей позицией перед судом. Она проста – максимальная открытость, прозрачность и информирование общества обо всем, что происходит в моем столкновении со скандальным директором НАБУ  [Артемом Сытником]”, – заявил замглавы ОПУ, повторив утверждение о том, что производство против него сфальсифицировано.  

По словам Татарова, заседание начнется в 12.30. 

Специализированная антикоррупционная прокуратура будет ходатайствовать об аресте чиновника с возможностью внесения 10 млн грн залога. 

В декабре СМИ сообщили, что Татаров фигурирует в деле о махинациях с закупкой квартир для Нацгвардии (главный фигурант – бывший нардеп и экс-президент строительной корпорации “Укрбуд” Максим Микитась): 1 декабря 2020-го экс-нардепу и госэксперту, который, по данным следствия, обеспечил выдачу заключения о минимальной разнице между стоимостью квартир на Печерске и на окраине города, сообщили о подозрении во взяточничестве. Следствие считает, что эксперт обеспечил проведение недостоверной экспертизы в обмен на паркоместо стоимостью 250 тыс. грн.

Эксперта арестовали с возможностью внесения 1 млн грн залога. Как сказал на заседании суда прокурор, переговоры о взятке мог вести Татаров.

Сытник заявил, что Татаров, когда работал юристом в “Укрбуді”, “фактически вместе с Микитасем давал взятку”. Директор НАБУ сказал, что у детективов есть переписка замглавы ОПУ с другими фигурантами производства. Татаров в ответ потребовал опровергнуть недостоверную информацию или публично продемонстрировать доказательства и заявил, что подает в суд на директора НАБУ.

По данным главы НАБУ, подозрение заместителю главы Офиса президента было подписано в начале декабря, но не вручено: документ подписал прокурор, который уже утратил статус процессуального руководителя в деле (глава Офиса генпрокурора Ирина Венедиктова сменила группу процессуальных руководителей, в НАБУ заявляли, что она сделала это тайно).

После смены группы прокуроров 2 декабря НАБУ обвинило Венедиктову во вмешательстве, в результате которого детективы не смогли сообщить о подозрении фигуранту.

Татаров отрицал свою причастность к преступлению. Чиновник говорил, что “антиукраинские силы” добиваются его отставки.

18 декабря НАБУ вручило Татарову подозрение по ч. 3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины. 21 декабря стало известно, что он написал заявление о передаче своих полномочий одному из заместителей главы ОПУ. По данным главреда “Цензор.НЕТ” Юрия Бутусова, Татарова от должности не отстранили. 


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.12 / В Украине объявлено штормовое предупреждение – ГСЧС

01.11 / Бутусов: Армения близка к потере Нагорного Карабаха

09.10 / Пелоси ставит под сомнение пригодность Трампа к работе

08.07 / Аваков и Данилов экстренно вылетели в Луганскую область, где бушуют лесные пожары

02.09 / Журнал Charlie Hebdo перепечатает карикатуры на пророка Мухаммеда

31.08 / Глава Нацразведки США назвал Китай большей угрозой, чем Россия

28.11 / App Store критикуют за выборочное снижение комиссии

03.07 / Франция не видит прогресса в отношениях с Россией

19.11 / Лавров обсудил с главой МИД Франции миротворческую миссию РФ в Карабахе

11.09 / Правительство Армении продлило карантин до января 2021 года

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска