Жителям США выплатят по $600 поддержки из-за пандемии

22.12.2020, 22:26, Новости дня

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Конгресс США одобрил пакет поддержки экономики в условиях пандемии коронавируса на сумму $892 млрд. Об этом сообщает Reuters.

Изначально за меры поддержки проголосовала Палата представителей Конгресса США, позже их поддержал Сенат.

Экономические меры поддержки включают выплаты по $600 большинству жителей США, а также дополнительную поддержку миллионов людей, оставшихся без работы.

Теперь законопроект должен подписать действующий президент США Дональд Трамп.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на вечер 22 декабря в США коронавирусом заразились 18,1 млн человек, 320 тыс. умерли. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса.