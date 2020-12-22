По результата опроса проведенного на Украине “неудачником года” признан президент страны Владимир Зеленский, его предшественник Порошенко занял второе место

22.12.2020, 22:24, Разное

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22 Dec, 2020 By Jonny Tickle

Опрос общественного мнения на Украине назвал президента Владимира Зеленского «неудачником года»: 28 процентов респондентов отдали лидеру страны этот малопочетный титул.

Опрос, в ходе которого были опрошены жители 131 населенного пункта Украины, показал, насколько разделились мнения о бывшем комике: Зеленский также получил 15 процентов голосов в номинации «Политик года» – больше, чем любой другой кандидат.

Исследование, финансировавшееся правительством Нидерландов и проводившееся совместно Фондом демократических инициатив и Киевским международным институтом социологии, проливает свет на падающую популярность президента Украины, который в прошлом 2019 году получил 46 процентов голосов в номинации «Политик года». Обе организации проводившие опрос, имеют опыт работы с правительствами других стран, включая Великобританию и США.

Второе место в борьбе за право стать самым большим «неудачником» страны занял, с результатом с 13,8 процента голосов, экс-президент Петр Порошенко. Среди других имен в списке – бывший премьер-министр Алексей Гончарук (4,4%), министр внутренних дел Арсен Аваков (2,8%) и мэр Киева Виталий Кличко (2,7%).

В рейтинге «Политик года» Петр Порошенко также занял второе место (9,2%), на третьем месте – оппозиционный политик Виктор Медведчук (6,9%).

«В 2020 году в Украине нет “политика года”. Украинцы отдали относительное большинство голосов действующему президенту Зеленскому, но он получил лишь 15 процентов голосов», – отмечают авторы исследования.

В этом году Киев изо всех сил пытается справиться с вышедшей из-под контроля пандемией Covid-19, и Зеленский не выполнил свое предвыборное обещание установить мир на Донбассе. С тех пор, как на выборах в 2019 году он одержал убедительную победу, популярность Зеленского значительно упала. Опрос проведенный в сентябре показал, что если бы он решился на переизбрание, за него как за свой первый выбор проголосовали бы всего 22,2 процента украинцев.