Пахмутова и Добронравов госпитализированы с COVID-19

22.12.2020, 22:00, Новости дня

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Композитор Александра Пахмутова и ее муж поэт Николай Добронравов находятся в ЦКБ, у них выявлен коронавирус, сообщили их знакомые.

По словам знакомых, Пахмутова и Добронравов «чувствуют себя нормально», передает «Интерфакс». «Комсомольская правда» со ссылкой на друзей пары пишет, что Пахмутова и Добронравов «отправились на профилактику в один из платных госпиталей в Барвихе». За обследование «с учетом скидки в 60%» заплатили 400 тыс. рублей.

«А там они подхватили ковид. И теперь переведены на бесплатное лечение в ЦКБ. Лежат в «красной зоне», состояние удовлетворительное», – сообщили знакомые Пахмутовой и Добронравова. При этом, по данным РЕН ТВ, Пахмутова была госпитализирована еще 11 декабря.

Ей 91 год. Пахмутова – народная артистка СССР, пианистка. Добронравову 92 года. Вместе они написали такие песни, как «Беловежская пуща», «Главное, ребята, сердцем не стареть», «И вновь продолжается бой», «Команда молодости нашей», «Надежда», «Нежность» («Опустела без тебя Земля…»), «Орлята учатся летать», «Птица счастья», «Трус не играет в хоккей».

Во вторник директор Малого театра Тамара Михайлова сообщила, что народная артистка РФ Ирина Муравьева заразилась коронавирусом, она находится дома на лечении. Директор театра добавила, что артистку, скорее всего, выпишут уже после праздников.