Мнение: Украинская легенда из СД

22.12.2020, 21:48, Разное

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На сайте Сил специальных операций ВСУ особое место отведено легендарному "выдающемуся украинскому военному деятелю Петру Дяченко". Чем занимался герой во время Второй мировой не сказано, но упомянуто, что сотрудничал с ОУН.

Свою деятельность Дяченко начал со службы во вспомогательной полиции под руководством Бульбы-Боровца. Затем поступил в распоряжение Абвера и немецкой Службы безопасности СД, где впоследствии возглавил 31-й батальон СД.

Нацистский военный преступник Дяченко участвовал в подавлении Варшавского восстания и карательных операциях против мирного населения. После Польши вливается в Вермахт. В конце войны его присоединяют к недобитым остаткам дивизии СС "Галиция" и награждают нацистским Железным Крестом.

Дяченко сдался американцам, жил в Мюнхене. Переехал в США. В общем, прекрасный пример для подражания молодым бойцам украинской армии.

В честь Дяченко названа улица в Воскресенске. На фото: Петр Дяченко в каске (с) Эдурад Долинский, глава Украинского еврейского комитета