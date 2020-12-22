Акт о демократии в Белоруссии развяжет руки американскому президенту – журналист Класковский

22.12.2020, 21:44, Разное

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Журналист называет документ, принятый Сенатом США, обновленной версией актов о демократии в Белоруссии 2004, 2006 и 2011 годов, который негативно повлияет на отношения Минска и Вашингтона. По мнению политобозревателя, вскоре последуют санкции против республики, поскольку акт развяжет руки новоиспеченному президенту Джо Байдену.

Класковский не исключает заморозку активов некоторых физических лиц. Журналист вспомнил, как в 2008 году власти США ввели санкции против концерна “Белнефтехим”, и не исключил, что эта история может повториться. Также обозреватель отметил, что благодаря этому акту о демократии на помощь смогут рассчитывать гражданское общество и независимые СМИ.

Власти Белоруссии, скорее всего, не в восторге от того, что президентом США станет Джо Байден, предположил журналист. Класковский отметил: представители американской демократической партии всегда щепетильно относятся к теме прав человека.

Политический обозреватель также уверен: в ближайшем будущем прессинг на режим Александра Лукашенко будут оказывать, в основном, власти США, и только потом – другие страны. Чтобы это понять, достаточно ознакомиться с резкими высказываниями Джо Байдена о ситуации в Белоруссии, считает Класковский.