Познер: Год назад я выступал в Йельском университете. Темой моей лекции было: как США создали Путина

22.12.2020, 21:32, Новости дня

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Российский журналист, телеведущий Владимир Познер в эфире авторской программы основателя интернет-издания “ГОРДОН” Дмитрия Гордона рассказал, что выступал в Йельском университете с лекцией о том, как США создали президента РФ Владимира Путина.

“В Мюнхене в 2007 году на встрече “Большой двадцатки” Путин выступил с речью, суть которой: “С нами так обращаться мы не позволим. У нас есть свои национальные и глобальные интересы. Вам придется с нами считаться. Больше мы терпеть этого не будем”. И в этот момент Путин стал монстром. Россия стала врагом опять. Это очень сильно повлияло на рядовых людей. Они ожидали другого. А тут им дали по морде. Русские – люди гордые, любящие свою страну, считающие ее великой. И вот тут возникла настоящая обида, возник антиамериканизм, которого не было раньше”, – сказал Познер.

Он отметил, что многие слушатели в Йельском университете были ошарашены его лекцией.

“При том, что я совсем не сторонник Путина, но я должен сказать, что в этом не мы повинны – это результат политики Соединенных Штатов. Приблизительно год назад я выступал в Йельском университете. Темой моей лекции было: как Соединенные Штаты создали Владимира Путина. Многие из слушателей были ошарашены. Но я им сказал: “Вы подумайте сами. Все, что я говорю, – это в документах. Я не придумал ничего здесь”. Так что объяснение этому есть. Другое дело – этим пользуются, политика на этом играет”, – подчеркнул Познер.

Познер: Кроме КГБ, меня вербовало еще ЦРУ. Оно бы могло об этом рассказать. Читайте полную версию интервью.

18 декабря государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Россия находится в списке врагов Соединенных Штатов, а “Путин остается реальным риском для тех, кто любит свободу”.

Путин, поздравляя Джо Байдена с победой на выборах президента США, отметил, что “готов к взаимодействию” с новым главой Белого дома.

ВИДЕОВидео: В гостях у Гордона / YouTube



Дмитрий ГОРДОН

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