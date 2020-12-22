“Если будет избыток”. В Польше подтвердили, что ведут переговоры о поставке вакцины от коронавируса в Украину

22.12.2020, 21:32, Новости дня

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Глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик подтвердил в комментарии газете Rzeczpospolita, что Варшава и Киев ведут консультации о поставке в Украину вакцины от коронавирусной инфекции.

Он сказал, что Польша задекларировала: рассмотрит возможность передачи вакцины другим странам, в том числе Украине, если будет иметь избыточное количество доз препарата.

Других деталей он не сообщил.

Представитель Украины при ЕС Николай Точицкий 21 декабря сказал, что Европейский союз разрабатывает механизм предоставления или продажи вакцины третьим странам, а Польша может стать посредником, через который ЕС передаст препарат Украине.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. С начала эпидемии в Украине зарегистрирован 931 751 случай инфицирования коронавирусом, умерло 15 996 пациентов с COVID-19, выздоровело 548 356 человек.

По данным ВОЗ на 22 декабря, в мире 61 производитель вакцины от COVID-19 является кандидатом на клиническую оценку препарата. Доклинические испытания проводят 172 компании. Американская компания Moderna сообщила, что эффективность ее вакцины против COVID-19 составила 94,1%, а против тяжелой формы коронавирусной инфекции – 100%. Итоги испытаний вакцины от американской компании Pfizer и немецкой BioNTech продемонстрировали ее 95-процентную эффективность.

Заместитель министра здравоохранения, главный санврач страны Виктор Ляшко сообщил, что Украина в рамках глобальной инициативы COVAX рассчитывает бесплатно получить 8 млн доз вакцины, их хватит для вакцинации 4 млн человек (прививку одному человеку делают дважды). Первые 5% доз в рамках программы COVAX Украина ожидает в начале 2021 года.

По словам министра здравоохранения Украины Максима Степанова, Минздрав также ведет переговоры о закупке вакцины с тремя американскими и одной китайской компанией. Министр попросил временного поверенного в делах США в Киеве Кристину Квин, чтобы США рассмотрели Украину как приоритетного кандидата на получение вакцины в режиме тестирования и использования в чрезвычайных ситуациях. В рамках этой инициативы Киев рассчитывает получить 6 млн доз вакцины, отмечал он.

Вакцины от COVID-19 поступят также в продажу, рассказывал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, не уточняя сроков.

Кузин сообщил, что начать вакцинацию в Украине планируют 1 марта 2021 года. По словам Степанова, цель министерства – чтобы вакцинация началась “хотя бы с февраля”.

Минздрав определил девять приоритетных групп населения, которые получат прививки в первую очередь, речь идет примерно о 20 млн граждан, рассказывал Степанов. Это медицинские работники, военнослужащие, социальные работники и персонал заведений по уходу, люди старше 60 лет, работники сферы образования, сотрудники сферы государственной безопасности, пенитенциарных учреждений и учреждений исполнения наказаний и люди с хроническими заболеваниями вне зависимости от возраста.

План Минздрава по иммунизации украинцев рассчитан с января 2021-го по март 2022 года. Ожидается, что процесс будет проходить в четыре этапа, за этот период хотят охватить вакцинацией 50% населения.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка