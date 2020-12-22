 

Левый берег – украинские министры решили поддержать борщ на личном примере

22.12.2020, 21:28, Новости дня
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Украинские чиновники, в том числе глава МИД, министр культуры и министр юстиции, примут участие в онлайн-баттле по приготовлению лучшего борща. Как передаёт «Левый берег», таким образом они решили поучаствовать в кампании в поддержку включения элемента «Культура приготовления украинского борща» в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.


Facebook

Украинские чиновники примут участие в кампании в поддержку включения элемента «Культура приготовления украинского борща» в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Как пишет «Левый берег», пять министров в прямом эфире будут соревноваться в приготовлении борща.

Стрим пройдёт на официальной странице Министерства культуры и информационной политики Украины в Facebook.

«Пока вы только готовитесь к марафону «Культура и традиция приготовления украинского борща», мы уже разжигаем плиты. И завтра ровно в 17:30 приглашаем всех на онлайн-баттл по приготовлению лучшего блюда между министром защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Романом Абрамовским, министром культуры и информационной политики Александром Ткаченко, вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольгой Стефанишиной, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и министром юстиции Денисом Малюськой», — говорится в сообщении ведомства.

Как отмечает издание, модерировать мероприятие будет украинский шеф-повар, телеведущий, предприниматель и кулинарный эксперт Евгений Клопотенко.



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