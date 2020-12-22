 

Испания потребовала от Марокко объяснений за «присвоение» двух испанских анклавов в Африке

22.12.2020, 21:28, Новости дня
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МИД Испании вызвал посла Марокко Кариму Беняиш и потребовал от неё объяснений относительно недавних заявлений марокканского премьера Саадэддина аль-Османи, пишет El Mundo. Последний в интервью одному из египетских каналов заявил, что два испанских анклава в Северной Африке — Сеута и Мелилья — «такие же марокканские, как и Сахара». Его слова прозвучали вскоре после того, как президент США признал суверенитет Марокко над Западной Сахарой.


Reuters

После того как 10 декабря президент США Дональд Трамп признал суверенитет Марокко над Западной Сахарой, премьер этой страны Саадэддин аль-Османи в одном из интервью заявил, что Сеута и Мелилья — два испанских анклава в Северной Африке — «такие же марокканские, как и Сахара», пишет El Mundo.

Эти демонстративные заявления встревожили Министерство иностранных дел Испании. МИД в срочном порядке вызвал посла Марокко Кариму Беняиш и потребовал от неё объяснений.

Государственный секретарь по иностранным делам Кристина Гайач передала послу Беняиш, что Мадрид «ожидает от всех своих партнёров уважения к суверенитету и территориальной целостности» Испании.

Ранее марокканский премьер в интервью одному из египетских телеканалов заявил, что статус-кво, сложившийся вокруг двух испанских анклавов в Северной Африке, длится уже «пять или шесть веков». При этом Саадэддин аль-Османи отметил: «Наступит день, когда мы вновь откроем вопрос о Сеуте и Мелилье, таких же марокканских территориях, как и Сахара».

Между тем премьер-министр Марокко подчеркнул, что сейчас не время обсуждать этот вопрос с правительством Испании.

«Сначала мы должны окончательно урегулировать конфликт вокруг Сахары, что является нашим абсолютным приоритетом», — заявил он.



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