Орешкин возглавил совет директоров Первого канала

22.12.2020, 21:06, Новости дня

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Помощник российского президента Максим Орешкин стал новым председателем совета директоров Первого канала, сообщили в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

«Новым председателем совета директоров Первого канала стал помощник президента РФ Максим Орешкин, около четырех лет руководивший Министерством экономического развития России», – передает ТАСС заявление ведомства.

В министерстве также сообщили, что президент Владимир Путин подписал указ о сокращении доли государства в уставном капитале Первого канала до 34%. При этом в Минцифры отметили, что государство должно получить «золотую акцию» в Первом канале.

В Минцифры сообщили РБК, что увеличение уставного капитала телеканала и назначение Орешкина осуществлены с целью «финансового оздоровления». «Столь высокий уровень представительства государства в совете директоров компании является дополнительным подтверждением факта того, что Первый канал по-прежнему остается одним из ключевых медиаактивов государства», – заявили в министерстве.

По данным РБК, доля государства в Первом канале снизится с 51 до 34% за счет взноса в уставной капитал частного акционера, чье имя пока неизвестно. Перечень негосударственных акционеров правительство должно утвердить в течение трех месяцев.