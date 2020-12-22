 

В Молдавии возобновили трансляцию российских телеканалов

22.12.2020, 21:06, Новости дня
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Молдавский телеканал «НТВ-Молдова» возобновил выпуск новостей из РФ в соответствии с принятыми парламентом Молдавии поправками, создающими возможность для возврата в полном объеме российских телевизионных и радиопрограмм, сообщил продюсер телеканала Сергей Струнгару.

«Наш телеканал, который ретранслирует передачи российского телеканала НТВ, сегодня первым после трехлетнего перерыва возобновил показ новостных и аналитических программ, которые были запрещены в 2017 году», – цитирует передает ТАСС продюсера. По словам Струнгару, также показ ранее запрещенных программ возобновляет телеканал «Первый в Молдове», который ретранслирует передачи и Первого канала России. Он выразил убежденность, что этому примеру также последуют и другие телеканалы.

Президент Молдавии Игорь Додон 17 декабря подписал закон о языках, восстанавливающий статус русского как языка межэтнического общения, а также подписал поправки в кодекс аудиовизуальных услуг, в соответствии с которыми снимаются ограничения на трансляцию российских телеканалов в республике. 21 декабря оппозиция в Молдавии оспорила закон о русском языке в Конституционном суде.



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