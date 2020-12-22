Путин и Макрон обсудили ситуацию в Карабахе

22.12.2020, 21:06, Новости дня

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Президенты РФ и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон во вторник, 22 декабря, провели телефонный разговор, в ходе которого затронули ситуацию вокруг Нагорного Карабаха.

«Президент РФ подчеркнул, что обстановка в регионе стабилизируется, а договоренности, зафиксированные в заявлении президентов России, Азербайджана и премьер-министра Армении от 9 ноября – в целом последовательно выполняются. Отмечена успешная работа российских миротворцев, обеспечивающих по просьбе Баку и Еревана режим прекращения огня и безопасность гражданского населения», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

Отмечается, что лидеры РФ и Франции подтвердили готовность к продолжению координации по различным аспектам нагорно-карабахского урегулирования, в частности в рамках Минской группы ОБСЕ. «В числе наиболее актуальных названы гуманитарные проблемы, связанные с возвращением беженцев, восстановлением инфраструктуры, сохранением религиозных и культурных памятников, в частности по линии Международного центра гуманитарного реагирования», – говорится в сообщении.

Путин и Макрон также затронули ситуацию на Украине, высказав «заинтересованность в активизации усилий в целях реализации ключевых положений Минских соглашений 2015 года, а также решений, принятых на «нормандском саммите» 9 декабря 2019 года в Париже». «В этой связи с российской стороны вновь акцентирована необходимость выполнения Украиной своих обязательств по политическим аспектам урегулирования, включая правовое оформление особого статуса Донбасса и закрепление в национальном законодательстве «формулы Штайнмайера». Условлено о продолжении работы в рамках «нормандского формата», – сообщили в Кремле.

«По ситуации вокруг иранской ядерной программы с обеих сторон констатирована востребованность коллективных усилий, направленных на сохранение Совместного всеобъемлющего плана действий», – добавили в Кремле.

Кроме того, главы государств обсуждали обстановку в Сирии и Ливии. «Применительно к Ливии отмечена важность соблюдения режима прекращения боевых действий и продвижения эффективного политического процесса с участием представителей всех ключевых ливийских сил», – говорится в сообщении.

Затронут также ряд актуальных тем двустороннего сотрудничества с акцентом на борьбу с пандемией коронавируса. Подтвержден настрой на развитие контактов между профильными организациями двух стран по вопросам производства вакцин и массовой вакцинации населения.

«Владимир Путин поздравил Эммануэля Макрона с прошедшим днем рождения и пожелал ему скорейшего полного выздоровления», – добавили в Кремле.

Напомним, у Макрона выявили коронавирусную инфекцию. Путин направил французскому лидеру телеграмму с пожеланием выздоровления.