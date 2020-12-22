Мнение: Плагиат

22.12.2020, 20:58, Разное

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Песков ответил на новый ролик Навального. Ответ, правда, не содержательный в стиле “Сам дурак”. Навального назвали “пациентом” с “манией преследования”.

На самом деле Песков – жалкий плагиатор. Всё уже было сказано задолго до него:

“…Что может говорить хромой об искусстве Герберта фон Караяна? Если ему сразу заявить, что он хромой, он признает себя побежденным.

О чем может спорить человек, который не поменял паспорт? Какие взгляды на архитектуру может высказать мужчина без прописки? Пойманный с поличным, он сознается и признает себя побежденным.

И вообще, разве нас может интересовать мнение человека лысого, с таким носом? Пусть сначала исправит нос, отрастит волосы, а потом и выскажется.

Поведение в споре должно быть простым: не слушать собеседника, а разглядывать его или напевать, глядя в глаза. В самый острый момент попросить документ, сверить прописку, попросить характеристику с места работы, легко перейти на “ты”, сказать: “А вот это не твоего собачьего ума дело”, и ваш партнер смягчится, как ошпаренный…” ©