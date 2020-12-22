 

Мнение: В Армении началась “бессрочная забастовка”.

22.12.2020, 20:54, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Армянская оппозиция как и обещала, начала бессрочную акцию протеста и "общенациональную забастовку" с целью вынудить отставку Пашиняна.
Сам Пашинян в отставку пока не собирается, поэтому оппозиция рассчитывает, что остановка предприятий, блокирование дорог и постоянные митинги, приведут к достижению цели.
Пока что все достаточно вяло. Лозунги стандартные – "Никол уходи!", "Армения без Никола!", "Никол-предатель!" и т.д.
Что будет происходить, если Пашинян не будет реагировать на протесты, оппоизция не уточняет.


Потенциальный сменщик Пашиняна – Вазген Манукян.


Блокирование дороги в Ереван.

Источник: Colonel Cassad



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.07 / Как и зачем Россия создает “армию Палестины”

18.12 / Анатолий Вассерман предрекает разделение мира на валютные зоны после выборов в США

22.12 / Ученые назвали вызывающий импульсивность и депрессию популярный продукт

15.09 / Мнение: “Поддержим наши войска”

26.07 / Лукашенко предрекли провал на выборах: через месяц в Белоруссии будет новый президент

02.08 / Кипр не смог освободить от 15-процентного налога компании, связанные с Россией

23.11 / Лукашенко решил переселить часть городского населения в деревни-коммуны для воспитания патриотизма

12.10 / Раскрыта личность расстрелявшего людей в Нижегородской области преступника

06.10 / «Гринпис»: Загрязнения у берегов Камчатки угрожают наследию ЮНЕСКО

18.09 / Названы самые богатые российские чиновники по версии Forbes

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска